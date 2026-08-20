Оля Полякова с дочерью попала в ДТП: девушка получила травмы

Популярная украинская певица Оля Полякова вместе со своей старшей дочерью Марией попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие на пути в Одессу, в результате которого девушка получила травмы лица, а на месте аварии возник конфликт с неизвестным мужчиной.

Иллюстративное фото

Ночная поездка известной исполнительницы из Молдовы в Одесскую область завершилась госпитализацией ее ребенка и вызовом правоохранителей. Во время движения по трассе автомобиль звезды столкнулся с другим транспортным средством, которое внезапно начало маневрировать на проезжей части, после чего внедорожник певицы оказался за пределами дороги.

Своими первыми эмоциями и деталями инцидента артистка эмоционально поделилась с подписчиками в социальных сетях сразу после столкновения.

"Боже, люди, мы только что попали в аварию, Маша сломала нос, боже, — сообщила ошеломленная звезда в своих Instagram-stories, показывая поврежденную машину, — короче, кто-то в нас врезался, мы в кювет вылетели".

Впоследствии выяснилось, что кроме серьезной травмы носа 21-летняя Мария также сильно повредила зубы.

Когда Оля Полякова вышла на дорогу с включенной камерой смартфона, чтобы зафиксировать изуродованный Mercedes виновников и стоявшего рядом с ним мужчину, ситуация обострилась. Незнакомец отреагировал на съемку агрессивно.

Когда мужчина заметил камеру, то попытался выбить телефон из рук артистки, при этом Оля Полякова начала выкрикивать: "Я Оля Полякова, не смейте! Быстро снимайте его! Ты был за рулем!"" .

В конце концов, пострадавшую девушку забрала карета скорой медицинской помощи. Сама певица добавила, что, по словам свидетелей, непосредственно в момент ДТП за рулем машины-нарушительницы могла находиться водитель, который "просто разворачивалась посреди дороги". На месте происшествия работают представители полиции, которые выясняют все обстоятельства дорожного инцидента и устанавливают степень вины каждого участника конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народная депутат Украины Инна Совсун резко отреагировала на недавние заявления известной певицы Оли Поляковой в интервью блогерке Рамине Эсхакзай. Парламентарию возмутило то, что некоторые украинские исполнительницы позволяют себе сравнивать жизнь в родной стране с условиями заключения.