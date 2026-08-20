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Оля Полякова з донькою потрапила в ДТП: дівчина отримала травми

Аварія на трасі до Одеси: Оля Полякова з донькою злетіли в кювет через інше авто

20 серпня 2026, 11:10
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Недилько Ксения

Популярна українська співачка Оля Полякова разом зі своєю старшою донькою Марією потрапила в серйозну дорожньо-транспортну пригоду на шляху до Одеси, внаслідок якої дівчина зазнала травм обличчя, а на місці аварії виник конфлікт із невідомим чоловіком.

Оля Полякова з донькою потрапила в ДТП: дівчина отримала травми

Ілюстративне фото

Нічна поїздка відомої виконавиці з Молдови до Одеської області завершилася госпіталізацією її дитини та викликом правоохоронців. Під час руху трасою автомобіль зірки зіткнувся з іншим транспортним засобом, який зненацька почав маневрувати на проїжджій частині, після чого позашляховик співачки опинився за межами дороги.

Своїми першими емоціями та деталями інциденту артистка емоційно поділилася з підписниками у соціальних мережах одразу після зіткнення.

"Боже, люди, ми щойно потрапили в аварію, Маша зламала ніс, о боже, — повідомила приголомшена зірка у своїх Instagram-stories, показуючи пошкоджену машину, — коротше, хтось в нас врізався, ми в кювет злетіли".

Згодом з'ясувалося, що окрім серйозної травми носа, 21-річна Марія також сильно пошкодила зуби.

Оля Полякова з донькою потрапила в ДТП: дівчина отримала травми - фото 2

Коли Оля Полякова вийшла на дорогу з увімкненою камерою смартфона, аби зафіксувати понівечений Mercedes винуватців та чоловіка, який стояв поруч із ним, ситуація загострилася. Незнайомець відреагував на зйомку агресивно.

Коли чоловік помітив камеру, то спробував вибити телефон з рук артистки, при цьому Оля Полякова почала викрикувати: "Я Оля Полякова, не смійте! Швидко знімайте його! Ти був за кермом!"".

Зрештою постраждалу дівчину забрала карета швидкої медичної допомоги. Сама співачка додала, що, за словами свідків, безпосередньо в момент ДТП за кермом автівки-порушниці могла перебувати водійка, яка "просто розвернулася посеред дороги". Наразі на місці події працюють представники поліції, які з'ясовують усі обставини дорожнього інциденту та встановлюють ступінь провини кожного учасника конфлікту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка України Інна Совсун різко відреагувала на нещодавні заяви відомої співачки Олі Полякової в інтерв'ю блогерці Раміні Есхакзай. Парламентарку обурило те, що деякі українські виконавиці дозволяють собі порівнювати життя в рідній країні з умовами ув'язнення.



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