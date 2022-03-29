Оскар-2022: какие мировые знаменитости поддержали Украину (ФОТО)

В Украине продолжается война и все темы, которые не касаются решения военного конфликта, потеряли место в актуальной повестке, как например, церемония вручения "Оскара", состоявшееся накануне. Однако, многие мировые знаменитости, которые посетили это важное событие, выразили свою поддержку Украине.

Фото: Эштон Катчер и Мила Кунис / Legion-Media

Некоторые звезды дополнили свои наряды желто-голубыми лентами, значками и платками, а кто-то выбрал в качестве аксессуара синюю ленту — с надписью #WithRefugees в поддержку украинцев, кому пришлось покинуть свои дома.

Официальная часть церемонии "Оскар" почтила минутой молчания пострадавших от войны украинцев, перед которой актриса украинского происхождения Мила Кунис произнесла речь. Хотя она получила дозу критики в соцсетях, ведь в спиче не прозвучало собственное слово Украина.

Также высказалась в поддержку нашей страны со сцены одна из ведущих церемонии, актриса Эми Шумер. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола объявил со сцены “Viva Ukraine” после чествования 50-летия “Крестного отца”.

На красной дорожке звезда "Аквамена" Джейсон Момоа позировал фотографам с нагрудным платком в цветах украинского флага в кармане пиджака. Аналогично поступил и британский актер Бенедикт Камбербэтч, прикрепив к пиджаку желто-голубой значок. Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис также выразила поддержку украинским беженцам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 28 марта 2022 состоялась 94 церемония вручения наград американской киноакадемии "Оскар" в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Были определены номинанты в 24 категориях.

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