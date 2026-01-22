"Оскар-2026": объявлены все номинанты - есть ли среди них украинские фильмы

Академия кинематографических искусств и наук объявила полный список номинантов на премию "Оскар-2026". 98-я церемония награждения состоится 15 марта 2026 года в театре Dolby в Голливуде, а ведущим гала-вечера второй раз подряд станет Конан О'Брайен. Попали ли украинские фильмы в номинанты на премию "Оскар-2026".

Оскар-2026. Фото из открытых источников

Во время церемонии "Оскар-2026" статуэтка будет вручена в 24 категориях. Собрали главные номинации и претендентов на кинопремию.

Лучший актер:

— Тимоти Шаламе – "Марти Суприм"

— Леонардо Ди Каприо – "Битва за битвой"

— Итан Гоук – "Голубая луна"

– Майкл Б. Джордан – "Грешники"

— Вагнер Моура – "Тайный агент"

Лучшая актриса:

– Джесси Бакли – "Гамнет"

– Роуз Бирн – "Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила"

– Кейт Хадсон – "Песни любви"

– Ренате Рейнсве – "Сентиментальная ценность"

– Эмма Стоун – "Бугония"

Лучший актер второго плана:

— Бенисио дель Торо – "Битва за битвой"

— Джейкоб Элорди – "Франкенштейн"

— Делрой Линдо — "Грешники"

— Шон Пенн – "Битва за битвой"

– Стеллан Скашгорд – "Сентиментальная ценность "

Лучшая актриса второго плана:

– Эль Фаннинг – "Сентиментальная ценность"

– Инга Ибсдоттер Лиллеас – "Сентиментальная ценность"

– Эми Медиган – "Исчезновение"

– Теяна Тейлор – "Битва за битвой"

– Вунми Мосаку – "Грешники"

Лучший сценарий:

– "Бугония"

— "Франкенштейн "

— "Гамнет "

— "Битва за битвой"

— "Поезд во снах "

Лучший фильм:

– "Бугония"

— "Ф1 "

— "Франкенштейн "

— "Тайный агент "

— "Гамнет "

— "Марти Суприм "

— "Грешники "

— "Мечты о поездах"

– "Сентиментальная ценность"

Лучший режиссер:

— Хлоя Чжао – "Гамнет"

– Джош Сефди – "Марти Суприм"

– Пол Томас Андерсон – "Битва за битвой"

— Йоаким Триер – "Сентиментальная ценность"

– Райан Куглер – "Грешники"

Лучший анимационный полнометражный фильм:

– "Арко"

– "Элио"

— "Кейпоп-охотницы на демонов"

— "Маленькая Амели, или персонаж Дождя"

— "Зоотрополис 2"

Лучший документальный полнометражный фильм:

— "Решение Алабамы"

– "Придите и увидите меня в хорошем свете"

— "Разрезая скалы"

— "Господин Никто против Путина"

– "Идеальный сосед"

Именно в этой категории в шортлисте на "Оскар-2026" находился фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", рассказывающий о боевом пути украинских военных под Бахмутом. Однако он не попал в финальную пятерку номинантов.

Лучший короткометражный анимационный фильм:

— "Бабочка"

— "Вечнозеленый"

— "Плачащая девушка разбросав жемчуг"

– "Пенсионный план"

— "Три сестры"

Вне списка осталась украинская короткометражная лента "Я умерла в Ирпене" режиссерки Анастасии Фалилеевой. Это личный и эмоциональный рассказ о первых днях полномасштабного вторжения. Она была в шортлисте на Оскар, однако также не попала в главную пятерку номинантов.

В этом году больше всего номинаций на премии "Оскар" получил фильм "Грешники" – ленту отметили в 16 категориях. Он побил предыдущий рекорд трех фильмов, получивших по 14 номинаций: "Все о Еве", "Титаник" и "Ла-Ла-Ленд".