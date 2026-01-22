logo

commentss НОВОСТИ Все новости

"Оскар-2026": объявлены все номинанты - есть ли среди них украинские фильмы

Академия объявила номинантов на «Оскар-2026». Кто борется за главные статуэтки и есть ли украинские фильмы в финальном списке.

22 января 2026, 17:35
Автор:
Slava Kot

Академия кинематографических искусств и наук объявила полный список номинантов на премию "Оскар-2026". 98-я церемония награждения состоится 15 марта 2026 года в театре Dolby в Голливуде, а ведущим гала-вечера второй раз подряд станет Конан О'Брайен. Попали ли украинские фильмы в номинанты на премию "Оскар-2026".

"Оскар-2026": объявлены все номинанты - есть ли среди них украинские фильмы

Оскар-2026. Фото из открытых источников

Во время церемонии "Оскар-2026" статуэтка будет вручена в 24 категориях. Собрали главные номинации и претендентов на кинопремию.

Лучший актер:

  • — Тимоти Шаламе – "Марти Суприм"
  • — Леонардо Ди Каприо – "Битва за битвой"
  • — Итан Гоук – "Голубая луна"
  • – Майкл Б. Джордан – "Грешники"
  • — Вагнер Моура – "Тайный агент"

Лучшая актриса:

  • – Джесси Бакли – "Гамнет"
  • – Роуз Бирн – "Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила"
  • – Кейт Хадсон – "Песни любви"
  • – Ренате Рейнсве – "Сентиментальная ценность"
  • – Эмма Стоун – "Бугония"

Лучший актер второго плана:

  • — Бенисио дель Торо – "Битва за битвой"
  • — Джейкоб Элорди – "Франкенштейн"
  • — Делрой Линдо — "Грешники"
  • — Шон Пенн – "Битва за битвой"
  • – Стеллан Скашгорд – "Сентиментальная ценность"

Лучшая актриса второго плана:

  • – Эль Фаннинг – "Сентиментальная ценность"
  • – Инга Ибсдоттер Лиллеас – "Сентиментальная ценность"
  • – Эми Медиган – "Исчезновение"
  • – Теяна Тейлор – "Битва за битвой"
  • – Вунми Мосаку – "Грешники"

Лучший сценарий:

  • – "Бугония"
  • — "Франкенштейн"
  • — "Гамнет"
  • — "Битва за битвой"
  • — "Поезд во снах"

Лучший фильм:

  • – "Бугония"
  • — "Ф1"
  • — "Франкенштейн"
  • — "Тайный агент"
  • — "Гамнет"
  • — "Марти Суприм"
  • — "Грешники"
  • — "Мечты о поездах"
  • – "Сентиментальная ценность"

Лучший режиссер:

  • — Хлоя Чжао – "Гамнет"
  • – Джош Сефди – "Марти Суприм"
  • – Пол Томас Андерсон – "Битва за битвой"
  • — Йоаким Триер – "Сентиментальная ценность"
  • – Райан Куглер – "Грешники"

Лучший анимационный полнометражный фильм:

  • – "Арко"
  • – "Элио"
  • — "Кейпоп-охотницы на демонов"
  • — "Маленькая Амели, или персонаж Дождя"
  • — "Зоотрополис 2"

Лучший документальный полнометражный фильм:

  • — "Решение Алабамы"
  • – "Придите и увидите меня в хорошем свете"
  • — "Разрезая скалы"
  • — "Господин Никто против Путина"
  • – "Идеальный сосед"

Именно в этой категории в шортлисте на "Оскар-2026" находился фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", рассказывающий о боевом пути украинских военных под Бахмутом. Однако он не попал в финальную пятерку номинантов.

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • — "Бабочка"
  • — "Вечнозеленый"
  • — "Плачащая девушка разбросав жемчуг"
  • – "Пенсионный план"
  • — "Три сестры"

Вне списка осталась украинская короткометражная лента "Я умерла в Ирпене" режиссерки Анастасии Фалилеевой. Это личный и эмоциональный рассказ о первых днях полномасштабного вторжения. Она была в шортлисте на Оскар, однако также не попала в главную пятерку номинантов.

В этом году больше всего номинаций на премии "Оскар" получил фильм "Грешники" – ленту отметили в 16 категориях. Он побил предыдущий рекорд трех фильмов, получивших по 14 номинаций: "Все о Еве", "Титаник" и "Ла-Ла-Ленд".



