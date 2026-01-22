"Оскар-2026": объявлены все номинанты - есть ли среди них украинские фильмы

Академия кинематографических искусств и наук объявила полный список номинантов на премию "Оскар-2026". 98-я церемония награждения состоится 15 марта 2026 года в театре Dolby в Голливуде, а ведущим гала-вечера второй раз подряд станет Конан О'Брайен. Попали ли украинские фильмы в номинанты на премию "Оскар-2026".
Оскар-2026. Фото из открытых источников
Во время церемонии "Оскар-2026" статуэтка будет вручена в 24 категориях. Собрали главные номинации и претендентов на кинопремию.
Лучший актер:
- — Тимоти Шаламе – "Марти Суприм"
- — Леонардо Ди Каприо – "Битва за битвой"
- — Итан Гоук – "Голубая луна"
- – Майкл Б. Джордан – "Грешники"
- — Вагнер Моура – "Тайный агент"
Лучшая актриса:
- – Джесси Бакли – "Гамнет"
- – Роуз Бирн – "Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила"
- – Кейт Хадсон – "Песни любви"
- – Ренате Рейнсве – "Сентиментальная ценность"
- – Эмма Стоун – "Бугония"
Лучший актер второго плана:
- — Бенисио дель Торо – "Битва за битвой"
- — Джейкоб Элорди – "Франкенштейн"
- — Делрой Линдо — "Грешники"
- — Шон Пенн – "Битва за битвой"
- – Стеллан Скашгорд – "Сентиментальная ценность"
Лучшая актриса второго плана:
- – Эль Фаннинг – "Сентиментальная ценность"
- – Инга Ибсдоттер Лиллеас – "Сентиментальная ценность"
- – Эми Медиган – "Исчезновение"
- – Теяна Тейлор – "Битва за битвой"
- – Вунми Мосаку – "Грешники"
Лучший сценарий:
- – "Бугония"
- — "Франкенштейн"
- — "Гамнет"
- — "Битва за битвой"
- — "Поезд во снах"
Лучший фильм:
- – "Бугония"
- — "Ф1"
- — "Франкенштейн"
- — "Тайный агент"
- — "Гамнет"
- — "Марти Суприм"
- — "Грешники"
- — "Мечты о поездах"
- – "Сентиментальная ценность"
Лучший режиссер:
- — Хлоя Чжао – "Гамнет"
- – Джош Сефди – "Марти Суприм"
- – Пол Томас Андерсон – "Битва за битвой"
- — Йоаким Триер – "Сентиментальная ценность"
- – Райан Куглер – "Грешники"
Лучший анимационный полнометражный фильм:
- – "Арко"
- – "Элио"
- — "Кейпоп-охотницы на демонов"
- — "Маленькая Амели, или персонаж Дождя"
- — "Зоотрополис 2"
Лучший документальный полнометражный фильм:
- — "Решение Алабамы"
- – "Придите и увидите меня в хорошем свете"
- — "Разрезая скалы"
- — "Господин Никто против Путина"
- – "Идеальный сосед"
Именно в этой категории в шортлисте на "Оскар-2026" находился фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", рассказывающий о боевом пути украинских военных под Бахмутом. Однако он не попал в финальную пятерку номинантов.
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- — "Бабочка"
- — "Вечнозеленый"
- — "Плачащая девушка разбросав жемчуг"
- – "Пенсионный план"
- — "Три сестры"
Вне списка осталась украинская короткометражная лента "Я умерла в Ирпене" режиссерки Анастасии Фалилеевой. Это личный и эмоциональный рассказ о первых днях полномасштабного вторжения. Она была в шортлисте на Оскар, однако также не попала в главную пятерку номинантов.
В этом году больше всего номинаций на премии "Оскар" получил фильм "Грешники" – ленту отметили в 16 категориях. Он побил предыдущий рекорд трех фильмов, получивших по 14 номинаций: "Все о Еве", "Титаник" и "Ла-Ла-Ленд".
