Головна Новини Зірки шоу бізнес "Оскар-2026": оголошено всіх номінантів - чи є серед них українські фільми
НОВИНИ

"Оскар-2026": оголошено всіх номінантів - чи є серед них українські фільми

Академія оголосила номінантів на «Оскар-2026». Хто змагається за головні статуетки та чи є українські фільми у фінальному списку.

22 січня 2026, 17:35
Автор:
Slava Kot

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила повний список номінантів на премію "Оскар-2026". 98-ма церемонія нагородження відбудеться 15 березня 2026 року в театрі Dolby у Голлівуді, а ведучим гала-вечора вдруге поспіль стане Конан О’Браєн. Чи потрапили українські фільми до номінантів на премію "Оскар-2026".

"Оскар-2026": оголошено всіх номінантів - чи є серед них українські фільми

Оскар-2026. Фото з відкритих джерел

Під час церемонії "Оскар-2026" статуетка буде вручена у 24 категоріях. Зібрали головні номінації та претендентів на кінопремію. 

Найкращий актор:

  • - Тімоті Шаламе — "Марті Супрім"
  • - Леонардо Ді Капріо — "Одна битва за іншою"
  • - Ітан Гоук — "Блакитний місяць"
  • - Майкл Б. Джордан — "Грішники"
  • - Вагнер Моура — "Таємний агент"

Найкраща акторка:

  • - Джессі Баклі — "Гамнет"
  • - Роуз Бірн — "Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила"
  • - Кейт Хадсон — "Пісні любові"
  • - Ренате Рейнсве — "Сентиментальна цінність"
  • - Емма Стоун — "Бугонія"

Найкращий актор другого плану:

  • - Бенісіо дель Торо – "Одна битва за іншою"
  • - Джейкоб Елорді — "Франкенштейн"
  • - Делрой Ліндо — "Грішники"
  • - Шон Пенн – "Одна битва за іншою"
  • - Стеллан Скашгорд — "Сентиментальна цінність"

Найкраща акторка другого плану:

  • - Ель Фаннінг — "Сентиментальна цінність"
  • - Інга Ібсдоттер Ліллеас — "Сентиментальна цінність"
  • - Емі Медіган — "Зникнення"
  • - Теяна Тейлор — "Одна битва за іншою"
  • - Вунмі Мосаку — "Грішники"

Найкращий сценарій:

  • - "Бугонія"
  • - "Франкенштейн"
  • - "Гамнет"
  • - "Одна битва за іншою"
  • - "Потяг у снах"

Найкращий фільм:

  • - "Бугонія"
  • - "Ф1"
  • - "Франкенштейн"
  • - "Таємний агент"
  • - "Гамнет"
  • - "Марті Супрім"
  • - "Грішники"
  • - "Мрії про поїзди"
  • - "Сентиментальна цінність"

Найкращий режисер:

  • - Хлоя Чжао — "Гамнет"
  • - Джош Сефді — "Марті Супрім"
  • - Пол Томас Андерсон — "Одна битва за іншою"
  • - Йоакім Трієр — "Сентиментальна цінність"
  • - Раян Куглер — "Грішники"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм:

  • - "Арко"
  • - "Еліо"
  • - "Кейпоп-мисливиці на демонів"
  • - "Маленька Амелі, або персонаж Дощу"
  • - "Зоотрополіс 2"

Найкращий документальний повнометражний фільм:

  • - "Рішення Алабами"
  • - "Прийдіть і побачте мене в доброму світлі"
  • - "Розрізаючи скелі"
  • - "Пан Ніхто проти Путіна"
  • - "Ідеальний сусід"

Саме у цій категорії у шортлисті на "Оскар-2026" перебував фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", що розповідає про бойовий шлях українських військових під Бахмутом. Однак він не потрапив до фінальної п’ятірки номінантів.

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

  • - "Метелик"
  • - "Вічнозелений"
  • - "Дівчина, яка плакала, розкидавши перли"
  • - "Пенсійний план"
  • - "Три сестри"

Поза списком залишилася українська короткометражна стрічка "Я померла в Ірпені" режисерки Анастасії Фалілеєвої. Це особиста й емоційна розповідь про перші дні повномасштабного вторгнення. Вона була у шортлисті на "Оскар", однак також не потрапила до головної п’ятірки номінантів.

Цьогоріч найбільше номінацій на премії "Оскар" отримав фільм "Грішники" — стрічку відзначили у 16 категоріях. Він побив попередній рекорд трьох фільмів, які отримали по 14 номінацій: "Все про Єву", "Титанік" і "Ла-Ла-Ленд".



