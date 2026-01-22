"Оскар-2026": оголошено всіх номінантів - чи є серед них українські фільми

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила повний список номінантів на премію "Оскар-2026". 98-ма церемонія нагородження відбудеться 15 березня 2026 року в театрі Dolby у Голлівуді, а ведучим гала-вечора вдруге поспіль стане Конан О’Браєн. Чи потрапили українські фільми до номінантів на премію "Оскар-2026".

Оскар-2026. Фото з відкритих джерел

Під час церемонії "Оскар-2026" статуетка буде вручена у 24 категоріях. Зібрали головні номінації та претендентів на кінопремію.

Найкращий актор:

- Тімоті Шаламе — "Марті Супрім"

- Леонардо Ді Капріо — "Одна битва за іншою"

- Ітан Гоук — "Блакитний місяць"

- Майкл Б. Джордан — "Грішники"

- Вагнер Моура — "Таємний агент"

Найкраща акторка:

- Джессі Баклі — "Гамнет"

- Роуз Бірн — "Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила"

- Кейт Хадсон — "Пісні любові"

- Ренате Рейнсве — "Сентиментальна цінність"

- Емма Стоун — "Бугонія"

Найкращий актор другого плану:

- Бенісіо дель Торо – "Одна битва за іншою"

- Джейкоб Елорді — "Франкенштейн"

- Делрой Ліндо — "Грішники"

- Шон Пенн – "Одна битва за іншою"

- Стеллан Скашгорд — "Сентиментальна цінність "

Найкраща акторка другого плану:

- Ель Фаннінг — "Сентиментальна цінність"

- Інга Ібсдоттер Ліллеас — "Сентиментальна цінність"

- Емі Медіган — "Зникнення"

- Теяна Тейлор — "Одна битва за іншою"

- Вунмі Мосаку — "Грішники"

Найкращий сценарій:

- "Бугонія"

- "Франкенштейн "

- "Гамнет "

- "Одна битва за іншою"

- "Потяг у снах "

Найкращий фільм:

- "Бугонія"

- "Ф1 "

- "Франкенштейн "

- "Таємний агент "

- "Гамнет "

- "Марті Супрім "

- "Грішники "

- "Мрії про поїзди"

- "Сентиментальна цінність"

Найкращий режисер:

- Хлоя Чжао — "Гамнет"

- Джош Сефді — "Марті Супрім"

- Пол Томас Андерсон — "Одна битва за іншою"

- Йоакім Трієр — "Сентиментальна цінність"

- Раян Куглер — "Грішники"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм:

- "Арко"

- "Еліо"

- "Кейпоп-мисливиці на демонів"

- "Маленька Амелі, або персонаж Дощу"

- "Зоотрополіс 2"

Найкращий документальний повнометражний фільм:

- "Рішення Алабами"

- "Прийдіть і побачте мене в доброму світлі"

- "Розрізаючи скелі"

- "Пан Ніхто проти Путіна"

- "Ідеальний сусід"

Саме у цій категорії у шортлисті на "Оскар-2026" перебував фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", що розповідає про бойовий шлях українських військових під Бахмутом. Однак він не потрапив до фінальної п’ятірки номінантів.

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

- "Метелик"

- "Вічнозелений"

- "Дівчина, яка плакала, розкидавши перли"

- "Пенсійний план"

- "Три сестри"

Поза списком залишилася українська короткометражна стрічка "Я померла в Ірпені" режисерки Анастасії Фалілеєвої. Це особиста й емоційна розповідь про перші дні повномасштабного вторгнення. Вона була у шортлисті на "Оскар", однак також не потрапила до головної п’ятірки номінантів.

Цьогоріч найбільше номінацій на премії "Оскар" отримав фільм "Грішники" — стрічку відзначили у 16 категоріях. Він побив попередній рекорд трьох фільмів, які отримали по 14 номінацій: "Все про Єву", "Титанік" і "Ла-Ла-Ленд".