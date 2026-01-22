"Оскар-2026": оголошено всіх номінантів - чи є серед них українські фільми

Рубрики
Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила повний список номінантів на премію "Оскар-2026". 98-ма церемонія нагородження відбудеться 15 березня 2026 року в театрі Dolby у Голлівуді, а ведучим гала-вечора вдруге поспіль стане Конан О’Браєн. Чи потрапили українські фільми до номінантів на премію "Оскар-2026".
Під час церемонії "Оскар-2026" статуетка буде вручена у 24 категоріях. Зібрали головні номінації та претендентів на кінопремію.
Найкращий актор:
Найкраща акторка:
Найкращий актор другого плану:
Найкраща акторка другого плану:
Найкращий сценарій:
Найкращий фільм:
Найкращий режисер:
Найкращий анімаційний повнометражний фільм:
Найкращий документальний повнометражний фільм:
Саме у цій категорії у шортлисті на "Оскар-2026" перебував фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", що розповідає про бойовий шлях українських військових під Бахмутом. Однак він не потрапив до фінальної п’ятірки номінантів.
Найкращий короткометражний анімаційний фільм:
Поза списком залишилася українська короткометражна стрічка "Я померла в Ірпені" режисерки Анастасії Фалілеєвої. Це особиста й емоційна розповідь про перші дні повномасштабного вторгнення. Вона була у шортлисті на "Оскар", однак також не потрапила до головної п’ятірки номінантів.
Цьогоріч найбільше номінацій на премії "Оскар" отримав фільм "Грішники" — стрічку відзначили у 16 категоріях. Він побив попередній рекорд трьох фільмів, які отримали по 14 номінацій: "Все про Єву", "Титанік" і "Ла-Ла-Ленд".