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Главная Новости Звезды шоубизнес Осуществилась мечта всех девушек Джастин Бибер и Шон Мендес сняли совместный клип
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Осуществилась мечта всех девушек Джастин Бибер и Шон Мендес сняли совместный клип

Артисты держали свое сотрудничество в тайне и за несколько дней премьеры начали "подогревать" интерес своей аудитории

сегодня, 19:04
Автор:

Диденко Светлана

Популярные американские исполнители выпустили песню "Monster" и сняли клип.

Осуществилась мечта всех девушек Джастин Бибер и Шон Мендес сняли совместный клип

Фото: USA Today

В видео ребята поют посреди ночи на темной улице, где их окутывает густой туман. У песни певцы вспоминают свои подъемы и падения, а также задаются вопросом "А что, если я споткнусь?", "А что, если я упаду?", "Тогда я стану монстром?".

Неожиданный дуэт произвел настоящий фурор среди фанатов. Оба музыкантов родом из Канады, которые решили покорить Америку. И обоим это удалось. Теперь они известны во всем мире и на них возлагают большие надежды как на новых создателей поп музыки.

Стоит отметить, что ребята держали свое сотрудничество в тайне. За несколько дней до этого и Шон и Джастин начали "подогревать" интерес своей аудитории в социальных сетях. И когда журналисты напрямую спрашивали Мендеса о сотрудничестве с Бибером, то до последнего отмалчивался.

"Вы хотите заставить меня подтвердить то, что я сотрудничаю с Бибером? Я был бы сумасшедшим, если отказался от песни с артистом, который стал моим любимым исполнителем еще с 9 лет", — ответил Мендес. "Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту новость. Однако за последние шесть месяцев мы, безусловно, стали гораздо ближе".

Менее чем за 12 часов певцы собрали более 5 миллионов просмотров на YouTube, но это далеко не предел для артистов.


Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный диджей диплом попал в центр секс-скандала.


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Источник: https://www.rollingstone.com/music/music-news/shawn-mendes-justin-bieber-monster-song-video-1092874/
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