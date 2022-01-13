Отдыхает в Буковеле: участница "Холостяка" в стильном комбинезоне позировала на фоне гор (ФОТО)

Звезда 11-го по счету сезона телешоу "Холостяк" – Джессика Чеги выложила в социальных сетях фотографии из собственного зимнего отпуска, который она провела на известном горном курорте Буковель в Карпатах. В горах она была не сама, ее сопровождал новый бойфренд, личность которого она не обнародовала.

Джессика Чеги (фото из открытых источников)

Джессика в Буковеле не только отдыхала, но и сделала несколько фото на фоне прекрасных гор, покрытых ослепительным снегом с яркими заплатами карпатских лесов. Девушка была одета в ярко – желтого цвет лыжный комбинезон, который был украшен частями меха. Также и обувь выбрала подходящую – специальные черные лыжные ботинки.

По ее словам, уже прошло 18 лет, как она впервые встала на лыжи. И с тех пор она полюбила зимние лыжи, как спорт для выносливых. Она утверждает, что получает от катаний на лыжах с гор большие порции адреналина, который ничем не может заменить. С каждым зимним сезоном она упорно учится, усовершенствуется и получает немало эмоций от любимого лыжного спорта.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что с листа Go_A показали, как отдыхает в Карпатах. Певица Екатерина Павленко, солистка группы Go_A продолжает радовать своих фанатов интересными снимками. Для поездки в горы она выбрала удобный стильный наряд. Певица показала, как проводит отпуск в Яремче. На опубликованных кадрах видно, что звезда обожает выходить в прямой эфир и общаться с людьми, однако на этот раз на ее странице в инстаграме появились кадры, на которых Екатерина общается с природой и релаксирует, наслаждая горами и видами.

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