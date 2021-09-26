Отец Бритни Спирс тайно установил систему прослушивания в ее спальне и имел доступ к телефону, - NYT

Отец американской поппевицы Бритни Спирс Джейми тайно контролировал ее. Мужчина получил доступ к ее переписки и разговоров и записывая аудио в ее спальне. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Отмечается, что о тайной слежке за Бритни изданию рассказал Алекс Власов - бывший работник компании Black Box Security, которая занималась установкой прослушивающих аппаратуры в доме певицы. Эту информацию подтвердили и многочисленные источники.

Бритни Спирс (фото из открытых источников)





Власов рассказал, что аккаунт iCloud на телефоне Бритни настроили так, что данные с него зеркально копировались на другие устройства. Следовательно, отец-опекун мог просматривать все текстовые сообщения, звонки, фото, историю браузера и заметки на телефоне певицы. Кроме Джейми Спирс, эти данные пересылали бизнес-менеджер певицы Робин Грингилл.





"Мне точно известно, что Джейми неоднократно приходил к Бритни и спрашивал:" А почему ты писала тому или иному человеку? " — говорит Власов.





По его словам, есть доказательства того, что за Бритни следили и иным образом. Мужчина рассказал, что в 2016 году его тогдашний руководитель в Black Box Security поручил ему очистить один USB-накопитель, предупредив, что "никто никогда не должен об этом узнать".

Как оказалось потом, на накопителе были 180 часов аудиозаписей из спальни Бритни. Власов сделал копии аудиофайлов, прежде чем удалить их с носителя. Кроме того, факт прослушивания спальни певицы газете подтвердили источники из ее окружения.





Напомним, 39-летняя американская певица Бритни Спирс последние несколько лет активно боролась за право самой распоряжаться своими доходами без опеки семьи, поэтому постоянно оказывается в центре внимания сети, передает Радио MAXIMUM. Однако ключевым местом для контактов с фанатами оставался именно ее профиль в соцсети Инстаграм, где у блондинки более 30 миллионов подписчиков. Но недавно страница исчезла, заставив фанатов волноваться. Поэтому Бритни объяснила в Твиттере, почему же приняла решение исчезнуть из своей основной страницы.

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