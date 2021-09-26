Отец Бритни Спирс тайно установил систему прослушивания в ее спальне и имел доступ к телефону, - NYT

BTC/USD
43256.96
ETH/USD
3050.21
LTC/USD
151.81
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
31.55
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Отец американской поппевицы Бритни Спирс Джейми тайно контролировал ее. Мужчина получил доступ к ее переписки и разговоров и записывая аудио в ее спальне. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Отмечается, что о тайной слежке за Бритни изданию рассказал Алекс Власов - бывший работник компании Black Box Security, которая занималась установкой прослушивающих аппаратуры в доме певицы. Эту информацию подтвердили и многочисленные источники.
Бритни Спирс (фото из открытых источников)
Власов рассказал, что аккаунт iCloud на телефоне Бритни настроили так, что данные с него зеркально копировались на другие устройства. Следовательно, отец-опекун мог просматривать все текстовые сообщения, звонки, фото, историю браузера и заметки на телефоне певицы. Кроме Джейми Спирс, эти данные пересылали бизнес-менеджер певицы Робин Грингилл.
По его словам, есть доказательства того, что за Бритни следили и иным образом. Мужчина рассказал, что в 2016 году его тогдашний руководитель в Black Box Security поручил ему очистить один USB-накопитель, предупредив, что "никто никогда не должен об этом узнать".
Как оказалось потом, на накопителе были 180 часов аудиозаписей из спальни Бритни. Власов сделал копии аудиофайлов, прежде чем удалить их с носителя. Кроме того, факт прослушивания спальни певицы газете подтвердили источники из ее окружения.
Напомним, 39-летняя американская певица Бритни Спирс последние несколько лет активно боролась за право самой распоряжаться своими доходами без опеки семьи, поэтому постоянно оказывается в центре внимания сети, передает Радио MAXIMUM. Однако ключевым местом для контактов с фанатами оставался именно ее профиль в соцсети Инстаграм, где у блондинки более 30 миллионов подписчиков. Но недавно страница исчезла, заставив фанатов волноваться. Поэтому Бритни объяснила в Твиттере, почему же приняла решение исчезнуть из своей основной страницы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости