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Главная Новости Звезды шоубизнес Бритни Спирс удалила страницу в Инстаграм, и вот почему
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Бритни Спирс удалила страницу в Инстаграм, и вот почему

39-летняя американская певица Бритни Спирс последние несколько лет активно боролась за право самой распоряжаться своими доходами

сегодня, 01:08
Автор:

Ольга Чародий

Попзвезда Бритни Спирс распрощалась с профилем в Инстаграм, через который активно общалась с поклонниками. Причиной стал новый этап в жизни певицы.

Бритни Спирс удалила страницу в Инстаграм, и вот почему

Бритни Спирс (фото из открытых источников)

39-летняя американская певица Бритни Спирс последние несколько лет активно боролась за право самой распоряжаться своими доходами без опеки семьи, поэтому постоянно оказывается в центре внимания сети, передает Радио MAXIMUM. Однако ключевым местом для контактов с фанатами оставался именно ее профиль в соцсети Инстаграм, где у блондинки более 30 миллионов подписчиков. Но недавно страница исчезла, заставив фанатов волноваться.

Поэтому Бритни объяснила в Твиттере, почему же приняла решение исчезнуть из своей основной страницы.

"Не волнуйтесь, просто беру небольшой перерыв в использовании соцсетей, чтобы отпраздновать свою помолвку. Скоро вернусь", — написала звезда.

Однако преданные поклонники до сих пор в ступоре, ведь не обязательно было полностью удалять страницу. Или это как-то связано с тем, что блондинка наконец избавилась опеки отца, — пока неизвестно.

Напомним,  Бритни Спирс поделилась откровенным роликом в ответ на критику со стороны поклонников в адрес ее фигуры. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.На размещенных кадрах звезда позирует топлес в одних черных трусах-стрингах с собранными в хвост волосами. Бритни слегка виляет фигурой, чтобы еще больше позлить хейтеров. Таким образом певица дерзко ответила хейтерам, которые заподозрили ее в пластической операции по увеличению ягодиц. "Вот вам ролик, подтверждающий, что это действительно моя задница! Никаких фильтров и фотошопа — это и вправду я. Пссс, я снимаю себя селфи-палкой и всегда буду", — дерзко сообщила Спирс в описании к посту, который набрал почти восемь миллионов просмотров.


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Источник: https://maximum.fm/
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