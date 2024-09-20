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Открыла охоту: российская певица начала мстить бывшему мужу, который ее предал

Алсу начала охоту на своего бывшего супруга Яна Абрамова.

20 сентября 2024, 23:10 comments1166
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Лиля Воробьева

Российская певица Алсу, которая не высказалась о войне России против Украины, оказалась в центре скандала из-за судебных разбирательств с бывшим мужем Яном Абрамовым. По информации российских СМИ, в Свалявском суде Москвы рассматривается иск о разделе имущества между ними. Дополнительно появились слухи, что Алсу намерена подать еще один иск в Лондоне.

Открыла охоту: российская певица начала мстить бывшему мужу, который ее предал

Певица Алсу (фото из открытых источников)

Из-за международных санкций, введенных против российских олигархов, Абрамов не сможет эффективно защитить свои интересы в Лондоне. В частности, сообщается, что Алсу планирует воспользоваться своим правом и попросить защиты у британской короны, поскольку она подвержена этой стране.

После появления этих слухов адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский заявил, что такой шаг стал для него неожиданным. Он выразил мнение, что суд в Лондоне, вероятно, станет на сторону Алсу как британской подданной.

"Если это действительно так, для меня это неожиданный ход, поскольку все перемещается в недружественную страну, где судебная власть, безусловно, станет на сторону его величия", — написал Добровинский.

Однако Алсу отвергла все эти заявления, отметив, что адвокат пытается раздуть скандал, чтобы заработать больше денег.

"Аргументы, что я хочу раздуть скандал и как-то заработать денег на ситуации, мне не очень понятны. Зато мне понятно другое – человек, который был неожиданно пойман, реагирует не очень адекватно. Это нормальный оборот дела, когда идет война между бывшими супругами. Дело очень большие деньги, для обывателя просто космические цифры. Речь идет о домах в США, Монако, Франции, Кипре и еще бог знает где. миром. Кроме 2,5 млрд, были и другие предложения, но ответ очевиден – нет”, – подытожил Добровинский.

Адвокат также отметил, что эта ситуация стала серьезным вызовом Алсу, поскольку информация о ее гражданстве и планах на судебный процесс получила широкую огласку в прессе, что создает для нее дополнительные проблемы в текущих условиях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома российская певица после развода рассказала, как ее дети отреагировали на измены отца



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Источник: https://www.woman.ru/news/dobrovinskii-otvetil-vozmushennoi-alsu-chelovek-kotoryi-byl-neozhidanno-poiman-reagiruet-ne-ochen-adekvatno-id5862293/
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