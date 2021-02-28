«Пацанка» обматерила подписчицу за вопрос о детях

Участница шоу "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрищук эмоционально ответила но вопрос о желании иметь детей.

Анастасия Покрищук (фото из открытых источников)

Популярная блогерша и любительница пластических операций Анастасия Покрищук крайне остро отреагировала на вопрос, заданный ей в социальной сети в Instagram во время общения с подписчиками и ответов на их вопросы. "Это то же самое, если б я у тебя сейчас спросила: "Почему ты хочешь детей? Я ж не хочу детей, так почему же ты хочешь?". Понимаешь? Это ж дол***бизм, б**дь! Люди разные, су*а! И ты хочешь стать матерью, а я хочу развиваться, расти, зарабатывать деньги, а потом гулять и танцевать", - ответила она фанатке.

Видео вызвало острую реакцию в социальной сети

"А ну, высказываемся. Кто что думает?" – написала Анастасия Покрищук под публикацией, тем самым вовлекая подписчиков в дискуссию.

Напомним, победительницей четвортого сезона реалити-шоу "Від пацанки до панянки" стала Женя Мазур. И после окончания проекта, девушка не перестает упорно работать над собой и рассказывать поклонникам о своих достижениях. Так, Женя поделилась, что похудела на 15 килограмм и переехала в Одессу. Девушка призналась, что прошла длительное лечение после наркомании, поэтому теперь она больше не употребляет запрещенные вещества.

Также победительница проекта заявила, что уже не может дождаться, когда начнется пятый сезон шоу. Она добавила, что дала новым участницам несколько ценных советов. Главное – это поверить в себя после того, как каждая "пацанка" выйдет за двери Школы леди. Только вера в собственные силы и постоянная работа над собой помогут добиться желаемых результатов . Когда девушки готовы будут полностью отказаться от старого образа жизни, только тогда придет все лучшее и светлое.

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