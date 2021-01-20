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Пара из проекта "Холостяк" ошарашила поклонников признанием

Супруги поделились радостной новостью с подписчиками

сегодня, 12:15
Автор:

Елизавета Черных

Участник романтического телешоу "Холостяк" Никита Добрынин вместе со своей супругой, победительницей проекта Дашей Квитковой, ошарашили поклонников новостью о будущем пополнении в семье. 

Пара из проекта "Холостяк" ошарашила поклонников признанием

Пара из проекта "Холостяк" ошарашила поклонников признанием - фото из открытых источников

Пара поделилась с подписчиками в Instargam фотографией с отдыха на Мальдивах. На снимке Добрынин стоит перед своей женой на коленях, а сама Квиткова позирует в купальнике, который подчеркивает ее округлый живот. 

"Наша огромная радость и маленькое чудо", — подписал фото Никита.

А его супруга Даша в свою очередь призналась, на каком месяце беременности находится:

 "Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь". 

Пользователи в Instagram обрадовались новости от супружеской пары и бросились поздравлять их с грядущим пополнением, усыпав пожеланиями семейного счастья: 

"Круто, единственная пара из "Холостяка", которая осталась вместе и все хорошо", "Класс! Поздравляю", "Ребята, я так за вас рада", "Вы разрушаете стереотипы, что на "Холостяке" нельзя найти настоящую любовь", — восторженно писали поклонники. 

Ранее Никита Добрынин рассказал, что цепляет мужчину при знакомстве с девушкой. Ведущий отметил, что крайне важна речь девушки и ее голос. Потому что это одно из первых, что ты видишь и слышишь, общаясь с новым человеком. 

Как сообщал портал "Комментарии", несмотря на то, что романтическое реалити-шоу "Холостячка" подошло к концу и актриса Ксения Мишина отдала предпочтение сценаристу Александру Эллерту, разговоры и обсуждения вокруг шоу продолжаются. Победитель шоу признался, был ли секс на проекте, а также рассказал, когда в его отношениях с Ксенией Мишиной случился "переломный момент".




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Источник: https://www.instagram.com/p/CKQmOU-Fark/?igshid=bc709xtegbut
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