Участник романтического телешоу "Холостяк" Никита Добрынин вместе со своей супругой, победительницей проекта Дашей Квитковой, ошарашили поклонников новостью о будущем пополнении в семье.

Пара из проекта "Холостяк" ошарашила поклонников признанием - фото из открытых источников

Пара поделилась с подписчиками в Instargam фотографией с отдыха на Мальдивах. На снимке Добрынин стоит перед своей женой на коленях, а сама Квиткова позирует в купальнике, который подчеркивает ее округлый живот.

"Наша огромная радость и маленькое чудо", — подписал фото Никита.

А его супруга Даша в свою очередь призналась, на каком месяце беременности находится:

"Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь".

Пользователи в Instagram обрадовались новости от супружеской пары и бросились поздравлять их с грядущим пополнением, усыпав пожеланиями семейного счастья:



"Круто, единственная пара из "Холостяка", которая осталась вместе и все хорошо", "Класс! Поздравляю", "Ребята, я так за вас рада", "Вы разрушаете стереотипы, что на "Холостяке" нельзя найти настоящую любовь", — восторженно писали поклонники.

Ранее Никита Добрынин рассказал, что цепляет мужчину при знакомстве с девушкой. Ведущий отметил, что крайне важна речь девушки и ее голос. Потому что это одно из первых, что ты видишь и слышишь, общаясь с новым человеком.

Как сообщал портал "Комментарии", несмотря на то, что романтическое реалити-шоу "Холостячка" подошло к концу и актриса Ксения Мишина отдала предпочтение сценаристу Александру Эллерту, разговоры и обсуждения вокруг шоу продолжаются. Победитель шоу признался, был ли секс на проекте, а также рассказал, когда в его отношениях с Ксенией Мишиной случился "переломный момент".









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