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Победитель "Холостячки" Эллерт признался, был ли секс на проекте

Александр Эллерт также рассказал, когда в его отношениях с Ксенией случился "переломный момент"

сегодня, 12:21
Автор:

Елизавета Черных

Несмотря на то, что романтическое реалити-шоу "Холостячка" подошло к концу и актриса Ксения Мишина отдала предпочтение сценаристу Александру Эллерту, разговоры и обсуждения вокруг шоу продолжаются. Все больше поклонников проекта интересуются, был ли секс у главной героини шоу и его победителя во время "Холостячки"? Этими подробностями мужчина поделился в своем интервью для программы "Зе Интервьюер".

Победитель "Холостячки" Эллерт признался, был ли секс на проекте

Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников

В частности больше всего пользователей интересовал вопрос, была ли интимная близость между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом во время свидания в пустыне и совместной ночевки в палатке. На этот вопрос победитель ответил кратко. 

"Секса в палатке не было, и в рамках проекта — не было", — признался Эллерт. 

Сценарист также добавил, что именно в тот вечер в его отношениях с Ксенией Мишиной случился "переломный момент", а также состоялся разговор, который на многое повлиял. 

Напомним, что ранее Александр Эллерт рассказал, почему все еще не познакомил с родителями свою возлюбленную. По словам сценариста, Ксения до сих пор не знакома с его родителями, по той причине, что они на данный момент находятся на Донбассе. Комик поделился, что ему уже неоднократно говорили о том, что есть и другие способы знакомства: например, с помощью Zoom или Skype. Но он ответил, что такие варианты ему категорически не подходят. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что участник проекта "Холостячка" Андрей Шатырко рассказал, что еще с первых выпусков проекта понял, кто является фаворитами Ксении Мишиной. По словам Шатырко, ее "любимчиками" сразу же оказались Александр Эллерт и Андрей Рыбак.




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Источник: https://youtu.be/6ddfW8TjVIw
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