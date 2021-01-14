Победитель "Холостячки" Эллерт признался, был ли секс на проекте

Несмотря на то, что романтическое реалити-шоу "Холостячка" подошло к концу и актриса Ксения Мишина отдала предпочтение сценаристу Александру Эллерту, разговоры и обсуждения вокруг шоу продолжаются. Все больше поклонников проекта интересуются, был ли секс у главной героини шоу и его победителя во время "Холостячки"? Этими подробностями мужчина поделился в своем интервью для программы "Зе Интервьюер".

Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников

В частности больше всего пользователей интересовал вопрос, была ли интимная близость между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом во время свидания в пустыне и совместной ночевки в палатке. На этот вопрос победитель ответил кратко.

"Секса в палатке не было, и в рамках проекта — не было", — признался Эллерт.

Сценарист также добавил, что именно в тот вечер в его отношениях с Ксенией Мишиной случился "переломный момент", а также состоялся разговор, который на многое повлиял.

Напомним, что ранее Александр Эллерт рассказал, почему все еще не познакомил с родителями свою возлюбленную. По словам сценариста, Ксения до сих пор не знакома с его родителями, по той причине, что они на данный момент находятся на Донбассе. Комик поделился, что ему уже неоднократно говорили о том, что есть и другие способы знакомства: например, с помощью Zoom или Skype. Но он ответил, что такие варианты ему категорически не подходят.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что участник проекта "Холостячка" Андрей Шатырко рассказал, что еще с первых выпусков проекта понял, кто является фаворитами Ксении Мишиной. По словам Шатырко, ее "любимчиками" сразу же оказались Александр Эллерт и Андрей Рыбак.









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