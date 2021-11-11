Пародист Зеленского в «Квартале» рассказал, почему никогда не будет «мочить» президента

Комедийный актер-пародист студии "Квартал 95" Юрий Великий заявил, что он никогда не позволит себе обидные шутки над Владимиром Зеленским, потому как считает последнего своим наставником. Чтобы лучше передать свое отношение к Владимиру Зеленскому актер отметил, что никогда не решился бы шутить над своими родителями, которые подарили ему жизнь, также никогда не решится шутить с Владимира Зеленского. Как передает издание "Комментарии", об этом Юрий Великий рассказал в интервью Алесе Бацман.

Юрий Великий. Фото: telekritika.ua

Юрий Великий отметил, что в комедиантов, пародистов есть список тем, которые нельзя высмеивать. Актер отметил, он лично старается избегать шуток на тему войны, смерти.

Что касается комедийных номеров в "Квартале", где высмеивается власть, то Юрий Великий отметил, что он лично не предлагает темы с жесткой критикой президента, хотя иногда Зеленского и приходится выставлять не в очень хорошем свете.

Пародист заверил, что жесткий юмор над Зеленским для него "красная линия", за которую он никогда не переступит. Свою позицию актер объяснил тем, что считает Владимира Зеленского больше, чем президентом страны. По словам Великого, его становление, как актера происходило при непосредственном участии Зеленского.

"Это, знаете, все равно, что сейчас мои папа и мама кем-то станут, кто-то их будет критиковать, и я должен пойти и вместе со всеми их критиковать", – отметил актер.

Он добавил, что президента Зеленского сегодня много людей критикует, довольно часто необоснованно и он не хочет присоединяться к их компании.

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