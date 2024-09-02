Пересадка волос и ботокс: кто из знаменитостей изменил свою внешность

Современные стандарты красоты диктуют свои правила не только для женщин, но и для мужчин. Сегодня все больше знаменитостей обращаются к услугам пластических хирургов и косметологов, чтобы сохранить молодость и привлекательность. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров, предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск, футболист Криштиану Роналду, актер Сильвестр Сталлоне и бывший футболист Дэвид Бекхэм. Рассмотрим подробнее, какие процедуры они прошли и как изменились их внешности.

Кто из знаменитостей делал пересадку волос и пластические операции

Павел Дуров: секрет молодости основателя Telegram

Павел Дуров, известный как основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram, также не остался в стороне от трендов на поддержание молодости. Несмотря на свой сравнительно молодой возраст, Дуров, по слухам, прибегал к различным косметическим процедурам для улучшения своей внешности.

Среди наиболее обсуждаемых вмешательств – пересадка волос. Фотографии, сделанные в разные годы, показывают заметное улучшение линии роста волос Дурова, что указывает на возможность пересадки. Косметологи также предполагают, что Дуров мог использовать инъекции ботокса для устранения мимических морщин и улучшения общего состояния кожи.





Илон Маск: новый образ миллиардера

Илон Маск, известный своими амбициозными проектами в области космоса и технологий, также прошел через ряд косметических процедур. В начале 2000-х годов, когда Маск только начинал свою карьеру предпринимателя, его линия роста волос заметно отступила. Однако сегодня у него густая и ровная шевелюра, что явственно указывает на проведение пересадки волос.

Процедура пересадки, вероятно, была выполнена в нескольких этапах с использованием самых современных методов, таких как фолликулярная экстракция (FUE), что позволило достичь естественного вида и избежать заметных шрамов.





Криштиану Роналду: не только футбол, но и внешний вид

Криштиану Роналду, один из самых успешных футболистов современности, всегда был в центре внимания не только из-за своих спортивных достижений, но и благодаря внешнему виду. Португальский футболист не скрывает своего обращения к пластическим хирургам. Роналду признался в том, что делал ринопластику, что изменило форму его носа и сделало лицо более гармоничным. Кроме того, общеизвестно, что он использует различные косметические процедуры для поддержания своего внешнего вида.





Сильвестр Сталлоне: звезда боевиков и пластических операций

Сильвестр Сталлоне, известный своими ролями в фильмах "Рокки" и "Рэмбо", также прибегал к услугам пластической хирургии. В отличие от некоторых своих коллег, Сталлоне никогда не скрывал, что прошел через ряд косметических процедур. Среди них – подтяжка лица и век, что помогло актеру сохранить его характерный мужественный облик, несмотря на возраст.





Пластическая хирургия и косметология давно перестали быть исключительно женскими привилегиями. Все больше мужчин, особенно тех, кто находится на виду, прибегают к различным процедурам для поддержания молодости и улучшения внешности.