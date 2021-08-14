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Певец Виктор Павлик, который в июне стал отцом в четвертый раз, рассказал о своих заработках и расходах

Виктор Павлик имеет в месяц несколько тысяч долларов с концертов, но совсем не жирует

14 августа 2021, 17:15
Автор:

Кравцев Сергей

Когда-то популярный артист украинской эстрады Виктор Павлик признался, что сейчас он не так востребован, как раньше. По словам Павлика, основной доход ему приносит несколько концертов в месяц. В целом за концерт он получает 5 тысяч долларов, из которых он должен заплатить музыкантам деньги, а также 10% организаторам мероприятия. В итоге, если в месяц есть два концерта, то жить можно, конечно, но на то, чтобы шиковать, этих денег не хватит. Как передает портал "Комментарии", об этом Виктор Павлик рассказал в интервью "Слаva+" на YouTube.

Певец Виктор Павлик, который в июне стал отцом в четвертый раз, рассказал о своих заработках и расходах

Виктор Павлик. Фото: viva.ua

Певец рассказал, чтобы развиваться, чтобы выпускать новые альбомы, снимать новые клипы этих средств не хватает. Просто чтобы обычно жить, хватает на еду, на одежду, не более того. По словам Павлика, он имеет свои от 5 до 7 тысяч долларов. На первый взгляд может показаться, признался артист, что это очень приличная сумма, особенно, учитывая среднюю зарплату в Украине, но у него намного большие расходы.

Виктор Павлик признался, что снимает квартиру за 20 тысяч, также оплачивает стоянку двух автомобилей за 5200 гривен. Павлик поделился, что взял новый автомобиль в кредит. Певец отметил, что мечтает вместе с молодой супругой о своём доме, но пока что тех средств, которые есть у семейства, не хватает для того, чтобы мечта стала реальностью. В планах артиста открыть в банке счёт для своего малыша, который музыкант хочет пополнять, пока ребёнку не исполнится 18 лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Павлик сказал, что с молодой женой хочет минимум троих детей.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Of8Eto8qsVA
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