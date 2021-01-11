«Новый этап жизни»: 55-летний Виктор Павлик снова станет отцом

Виктор Павлик снова станет отцом / фото: @repyahovakate

В мае 2020 года украинский артист 55-летний Виктор Павлик тайно женился на молодой возлюбленной Екатерине Репяховой. И вот недавно пара объявила о том, что ожидает пополнения в семье. Этой радостной новостью поделилась молодая жена певца на своей странице в Instagram.

Катерина опубликовала несколько фотографий, на которых позирует вместе с Виктором Павликом и нежно прикасается к своему едва округлившемуся животу. Будущая мама написала, что в их жизни начался новый этап и это большое счастье.

В своих Instagram-историях жена Павлика рассказала подписчикам, что они с возлюбленным уже знают пол будущего малыша, но не стала его разглашать. Также она опубликовала фотографию страницы журнала с интервью своего супруга, где он говорит о том, что с молодой женой планирует завести минимум троих детей.

Напомним, что летом 2020 года украинский артист Виктор Павлик и 26-летняя Екатерина Репяхова должны были сыграть свадьбу. Она должна была состояться в узком кругу, без конкурсов, тамады и пышного застолья. Но свадебное торжество пришлось отменить из-за смерти 21-летнего сына Виктора Павлика, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Артист тяжело переживал утрату, поэтому о празднике по случаю его свадьбы не могло быть и речи. Сама Екатерина рассказала, что все же наденет свое белое платье, просто пока неизвестно, когда это произойдет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что молодая супруга Виктора Павлика прокомментировала их разницу в возрасте. Девушка отметила, что это всего лишь цифры и она не обращает внимания на насмешки в сети.

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