Певица Кристина Соловий может иметь заработки в России. Ранее Соловий обвинила украинских артистов, которые до полномасштабного вторжения РФ использовали русский язык, в том, что у них "кровь на руках".

Соловий дала скандальное интервью Ефросининой. Фото из открытых источников

Как сообщают украинские Telegram-каналы, песни Соловий доступны на российских музыкальных сервисах, которые выплачивают артистам вознаграждение за каждое прослушивание. В частности, песни певицы доступны на "Яндекс Музыке" и "VK Музыке".

Сообщается, что на "Яндекс Музыке" треки заливают либо сами артисты, либо их компании-лейбли. В зависимости от того, кто размещает музыку, тому и поступают доходы от монетизации.

При этом отмечается, что неизвестно, получала ли Кристина Соловий доходы от прослушивания ее треков в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана по участию представителей России в мирном саммите. По словам украинского президента, представители РФ могут быть приглашены на саммит мира только после того, как цивилизованные страны разработают план окончания войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вряд ли будет на своем месте, занимая должность посла Украины в Великобритании, считает политолог Андрей Городницкий. "Я не помню известного дипломата Залужного. Известного военачальника и генерала — да, а посла — нет. Нивеляция дипломатического корпуса продолжается. И это ни в коем случае не оскорбление Валерия Залужного", — подчеркнул политолог.

