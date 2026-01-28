Победительница 13-го сезона проекта "Холостяк" Инна Белень вместе со своим любимым Иваном официально объявили пол будущего ребенка. Радостной новостью блогер поделилась в Instagram, опубликовав видео с праздничного гендер-пати в кругу близких.

Победительница «Холостяка-13» Инна Белень устроила гендер-пати и узнала пол ребенка

Благодаря розовому дыму, появившемуся после нажатия символической кнопки, стало известно — пара ждет дочь. Для самой Инны это стало сюрпризом, ведь она была настроена на рождение сына и даже выбрала имя.

"Я до сих пор не могу поверить. Мы так тебя ждем", — эмоционально подписала ролик Белень.

Несмотря на ожидания девочки, пара мечтает о двух детях, и надеется, что следующим в семье появится мальчик. Будущие родители уже готовятся к партнерским родам, которые должны состояться весной — появление малыша на свет ожидается в апреле.

Что касается свадьбы, то влюбленные решили не спешить: и роспись, и венчание они планируют провести уже летом. Напомним, о своей беременности Инна впервые открыто заявила во время постшоу "Холостяк. Жизнь после проекта".

Также портал "Комментарии" писал, что герой 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Александр "Терен" сообщил, что расстался с победительницей проекта и его девушкой Инной Белень. Об этом "Терен" написал в своем Instagram.

Мы благодарны друг другу за каждый прожитый момент, за искренность и открытость, которые были между нами. В жизни все не всегда складывается так, как в романтических фильмах. Иногда жизнь показывает, что, каким бы особенным ни был путь, конечный пункт назначения у каждого свой. Мы решили двигаться дальше отдельно, и это все, что хотим сказать вообще. Верим, что все важнейшие слова сказаны лицом к лицу и хотели бы оставить их только для нас", – пишет холостяк.