Переможниця «Холостяка-13» Інна Бєлєнь влаштувала гендер-паті та дізналася стать дитини
commentss НОВИНИ Всі новини

Переможниця «Холостяка-13» Інна Бєлєнь влаштувала гендер-паті та дізналася стать дитини

Рожевий дим і плани на партнерські пологи: вагітна Інна Бєлєнь розсекретила стать первістка

28 січня 2026, 15:32
Автор:
Недилько Ксения

Переможниця 13-го сезону проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь разом зі своїм коханим Іваном офіційно оголосили стать майбутньої дитини. Радісною новиною блогерка поділилася в Instagram, опублікувавши відео зі святкового гендер-паті в колі близьких.

Переможниця «Холостяка-13» Інна Бєлєнь влаштувала гендер-паті та дізналася стать дитини

Переможниця «Холостяка-13» Інна Бєлєнь влаштувала гендер-паті та дізналася стать дитини

Завдяки рожевому диму, що з’явився після натискання символічної кнопки, стало відомо — пара чекає на донечку. Для самої Інни це стало сюрпризом, адже вона була налаштована на народження сина і навіть обрала ім'я.

"Я досі не можу повірити. Ми так на тебе чекаємо", — емоційно підписала ролик Бєлєнь.

Попри очікування дівчинки, пара мріє про двох дітей, тож сподівається, що наступним у родині з’явиться хлопчик. Наразі майбутні батьки вже готуються до партнерських пологів, які мають відбутися навесні — поява малюка на світ очікується у квітні.

Щодо весілля, то закохані вирішили не поспішати: і розпис, і вінчання вони планують провести вже влітку. Нагадаємо, про свою вагітність Інна вперше відкрито заявила під час постшоу "Холостяк. Життя після проєкту".

Також портал "Коментарі" писав, що герой 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Олександр "Терен" повідомив, що розлучився з переможницею проєкту та його дівчиною Інною Бєлєнь. Про це "Терен" написав у своєму Instagram.

"Ми вдячні одне одному за кожен прожитий момент, за щирість і відкритість, які були між нами. В житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій. Ми вирішили рухатися далі окремо,і це все, що хочемо сказати назагал. Віримо, що усі найважливіші слова сказані віч-на-віч і хотіли б залишити їх тільки для нас", – пише холостяк.



