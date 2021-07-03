Победительницей конкурса «Мисс Невада» впервые стала трансгендерная девушка

Каталунья Энрикез, победительница конкурса красоты "Мисс Невада" является первой трансгендерной девушкой, которая получила это звание в штате. Как пишет Daily Mail, девушка уже пять лет участвует в конкурсах красоты и, по ее признанию, часто подвергается дискриминации не только по гендерному признаку. А еще потому, что она не является уроженкой Штатов — когда Каталуньи было десять лет она вместе с родителями переехала из Филиппин в Америку. На одном из конкурсов с девушкой даже произошел неприятный инцидент. Как рассказывает сама девушка, ее даже просили показать документы и справку от врача, когда узнали, что она трансгендер.

Девушка (фото из открытых источников)

Девушка на данный момент титулованная и завоевала несколько корон. В копилке девушки — "Королева Калифорнии", "Королева США 2016", Super Sireyna WWUSA, "Мисс Серебряный штат" и "Королева Вселенной" (титул, присуждаемый на международном конкурсе красоты для трансгендерных девушек).

Каталунья призналась, что ее успех в конкурсах красоты вызвал неоднозначную реакцию среди незнакомых людей: друзья поддержали ее, а пользователи социальных сетей писали девушки гадости и всякие непрятные вещи.

Осенью этого года девушка отправится в Оклахому, чтобы побороться за титул "Мисс США". Каталунья — первая трансгендерная девушка, которая будет участвовать в национальном этапе конкурса. Если она получит там победу, то поедет на "Мисс Вселенная", где станет второй трансгендерной участницей в истории конкурса. Первой была Анхела Понсе, "Мисс Испания 2018".

юбая девушка мечтает выглядеть безупречно, и это возможно с помощью нехитрых процедур, которые помогут избавиться от видимых недостатков кожи и быстро улучшить свой внешний вид.

Напомним, л

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