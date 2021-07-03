Почему Ивангай извинился перед Дудем

Блогер Ивангай (Иван Рудской) решил принести извинения все тем, кого, по его мнению, он обидел. В первую очередь принес свои извинения Юрию Дудю, у которого после их интервью возникли проблемы с законом: на журналиста завели дело о пропаганде наркотиков.

Ивангай (фото из открытых источников)

Сториз с извинениями он опубликовал в свой социальной сети Instagram. Иван Рудской принес свои извинения Юрию Дудю – "прости меня за оскорбительные слова...".









Также он извинился и перед своей бывшей девушкой – Марьяной Ро. Попросил прощения за глупости, которые "наговорил при расставании". Отметим, Ивангай расстался с Марьяной Рожковой пять лет назад. На данный момент девушка счастливо замужем за рэпером Face.









Интервью было опубликовано 18 марта. Спустя две недели после этого Рудской обвинил Дудя в цензуре: тот вырезал его реплики о родственниках,погибших от Голодомора и репрессий НКВД. В ответ россиянин опубликовал вырезанную часть. Он отметил, что если что-то гостем "высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и слушать", то нормально вырезать такие фрагменты при монтаже.

Напомним, видеохостинг популярной видеоплатформы YouTube опубликовал статистические данные, согласно которым составлен рейтинг из десяти самых востребованных роликов за 2019 год как в Украине, так и по всему миру. Как оказалось, самыми популярными видео для украинской аудитории стали те, которые несут развлекательный посыл. Так, пальму первенства получила пародия канала "Чоткий паца" на клип группы KAZKA "Плакала". Следующими в рейтинге по популярности идут серии мультфильмов о Фиксиках, фильм студии "95 квартал" — "Я, Ты, Он, Она".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!