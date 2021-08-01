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Главная Новости Звезды шоубизнес «Похотливая Рапунцель»: известная модель Деми Роуз примерила прозрачное платье
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«Похотливая Рапунцель»: известная модель Деми Роуз примерила прозрачное платье

26-летняя британская фотомодель и блогер Деми Роуз активно ведет свой профиль в социальной сети

сегодня, 17:48
Автор:

Ольга Чародий

Известная модель Деми Роуз продолжает очаровывать поклонников своей красотой. На этот раз красавица сравнила себя с откровенной Рапунцель, ведь у девушки  тоже очень красивые и длинные волосы.

«Похотливая Рапунцель»: известная модель Деми Роуз примерила прозрачное платье

Деми Роуз (фото из открытых источников)

«Похотливая Рапунцель»: известная модель Деми Роуз примерила прозрачное платье - фото 2

26-летняя британская фотомодель и блогер Деми Роуз активно ведет свой профиль в социальной сети Инстаграм, где имеет настоящую армию поклонников в виде 17 миллионов подписчиков. Хотя красавица и не имеет типичной для моделей фигуры, но регулярно получает комплименты относительно своих роскошных форм. К тому же, девушку привыкли сравнивать с Селеной Гомес и даже Ким Кардашян. А пикантные кадры являются "вишенкой на торте", что подтверждают и свежие снимки модели.

«Похотливая Рапунцель»: известная модель Деми Роуз примерила прозрачное платье - фото 3

Сейчас девушка на отдыхе, поэтому наслаждается летом сполна. Недавно Деми похвасталась эффектной фигурой в легком прозрачном платье. Глубокое декольте, распущенные волосы и прекрасный фон — эти кадры мало кого оставили равнодушным.

"Рапунцель никогда не хотела, чтобы мужчина поднялся в башню, чтобы спасти ее. Она просто была сладострастной и хотела, чтобы кто-то потянул ее за волосы", — игриво отметила Деми.


«Похотливая Рапунцель»: известная модель Деми Роуз примерила прозрачное платье - фото 4

Напомним, известная фитоняшка Николь Дентодриа взбудоражила пользователей интернета своими фотографиями. Так, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа произвела настоящий фурор в Instagram. Девушка порадовала почти 10-тысячную армию поклонников очередными откровенными снимками.

Красавица наглядно продемонстрировала, зачем ходит в спортзал, без стеснения полностью раздевшись перед фотографом. Пышную грудь звезда сети прикрыла рукой. Однако стальной пресс и идеальные формы свели с ума подписчиков Николь.



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Источник: https://www.instagram.com/demirose/
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