Полгода спустя после родов: Дарья Квиткова поделилась фото в купальнике

Украинская блоггерша Даша Квиткова показала фото с отдыха. В сети звезда похвасталась фигурой спустя всего полгода после первых родов. Красавица опубликовала фото, на котором позирует на фоне океана в черном купальнике необычного кроя. На снимках она снята с распущенными волосами и без макияжа. "Фото в купальнике – done. Хотя надежд у меня было мало, что это произойдет", – написала в блоге молодая мама. Она родила своего первенца Льва в июле 2021 года.

Дарья Квиткова - фото из открытых источников

Недавно жена телеведущего Никиты Добрынина провела пластическую операцию на носу. Как пояснила Квиткова, вмешательство хирурга нуждалось. Даша призналась, что носа ей не дробили, визуально он не изменился, а форма осталась та же.

увство влюбленности порождает определенный спектр эмоций, как положительных, так и негативных. Более того, человек начинает вести себя довольно странно. Семейный психолог Ольга Романив подсказала, какие неосознанные вещи делает девушка, когда влюбляется.

Некоторые женщины начинают вести себя как дети: громко смеются, кричат, прыгают, чтобы привлечь внимание своего объекта симпатии. Можно даже заметить, что манера речи влюбленной девушки, звучит мягче и больше подходит ребенку.

Напомним, ч

Кроме того, любовь "заставляет" женщину создавать образ детской невинности. Она проявляет живой интерес В компании нескольких мужчин влюбленная девушка будет все внимание уделять своему избраннику. Она будет внимательно слушать и не перебивать его, а на шутки реагировать смехом, даже если другие не считают их смешными. А когда мужчина будет рассказывать серьезные истории, у нее возникнет эмоциональный всплеск, полный сочувствия.

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