Полякова идет напролом: певица шокировала заявлением о Евровидении

Певица Оля Полякова поделилась своими планами, если правила Национального отбора на Евровидение останутся без изменений. Певица объяснила, почему ее участие в конкурсе настолько важно, и как она планирует бороться за эту возможность.

Фото: из открытых источников

Недавно Общественное сообщило, что, несмотря на заявления Поляковой, правила отбора не будут изменены. Согласно этим правилам, артисты, выступавшие в России или на оккупированных ею территориях после 2014 года, не могут участвовать в "Евровидении" от Украины.

В интервью изданию INSIDER Оля заявила, что не планирует сдаваться в борьбе за право поучаствовать в Нацотборе. Певица подчеркнула, что для нее важно не только выступить, но и отстаивать смену "системы наказаний". Она добавила, что не человек, который смирится с несправедливостью, и хочет вести диалог, а не конфликты.

"Если меня не услышат сегодня, я скажу это завтра. Вопрос не во мне, а в том, каким будет наше будущее. Мы строим страну, где есть диалог и развитие, или остаемся в системе наказаний?", — заявила Полякова.

Певица также отметила, что многие выступавшие в России артисты уже давно изменили свою позицию и отказались от выгодных контрактов, поддержав Украину. Она считает, что для таких артистов следует пересмотреть правила отбора, чтобы дать им шанс быть равными среди других.

"Многие артисты, которые еще до 2022 года сделали выбор в пользу Украины, не кричали об этом, а просто работали и поддерживали нашу страну. Они имеют право быть равными с другими, равно как и все украинцы", — добавила Полякова.

