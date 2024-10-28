Популярная украинская певица сказала, когда закончится война

Известная украинская певица Оля Полякова поделилась оптимистическим прогнозом об окончании войны в Украине. В интервью для шоу "20:23" Жени Яновича она назвала конкретную дату — 26 октября 2025, когда, по ее мнению, будет мир в Украине.

Украинская певица Оля Полякова. Фото из открытых источников

Оля Полякова в интервью рассказала, что планирует большой сольный концерт во Дворце спорта в Киеве на следующий год, и убеждена, что к тому времени война в Украине закончится.

"100% будет мир! 26 октября 2025 будет мир. Если не закончится война, то можете меня поймать", – сказала Полякова, чем подчеркнула свою уверенность в прогнозе об окончании войны.

Певица также вспомнила, что ее предварительные публичные предсказания о завершении войны не оправдались. Однако, как отметила Полякова, она испытывает сильнейшую уверенность именно в этой новой дате.

Напомним, что певица в ноябре 2023 заявила, что обнаружила у себя некоторые магические способности. Тогда Оля Полякова уверенно сказала, что Путин умер и его нет в живых. Кроме того, артистка прогнозировала, что война в Украине закончится весной 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о вице-президентке США Камале Харрис, которая дала прогноз на войну в Украине, где предсказывает победу Путину. По ее словам, такой сценарий возможен в том случае, если Дональд Трамп станет президентом США.

Также "Комментарии" писали о "мощном" прогнозе военного обозревателя Олега Жданова об окончании войны в Украине. В августе 2023 Жданов заявил, что День Независимости Украины в 2024 году украинцы будут праздновать в мирной стране, а война закончится к маю 2024 года.