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Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека

В 2024 году многим звездам исполнится 50 лет. В некоторых случаях трудно поверить, что эти знаменитости будут праздновать такой юбилей.

3 января 2024, 18:00
Автор:
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Slava Kot
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Новый год принесет великие юбилеи, ведь многим звездам в 2024 году исполнится 50 лет. Среди известных людей, которые отметят полвека Виктория Бекхэм, Робби Уильямс, Пенелопа Крус, Леонардо Ди Каприо и другие.

Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека

Звезды, которые в 2024 году будут отмечать 50 лет. Фото из открытых источников

50-летие является особым и в некоторой степени переломным моментом в жизни. Многие звезды, несмотря на свой возраст, нашли способ оставаться "вечно молодыми", что особенно заметно на фото. В некоторых случаях трудно поверить, что этим знаменитостям в 2024 году исполнится 50 лет.

Кейт Мосс

Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека - фото 2

16 января модель отметит свое 50-летие. Кейт Мосс использует ванны для лица с ледяной водой и ломтиками огурца, чтобы сохранить свой молодой вид.

Джимми Фэллон

Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека - фото 3

19 января популярному телеведущему, к которому в гости попадает большинство звезд Голливуда, исполнится 50 лет.

Эд Хелмс

Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека - фото 4

Звезде сериала "Офис" и хитовой комедии 2009 года "Похмелье в Вегасе" 24 января исполнится 50 лет.

Кристиан Бэйл

Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека - фото 5

30 января празднует свои полвека Кристиан Бэйл. Актер, известный по таким фильмам, как "Темный рыцарь", "Эквилибриум", "Машинист", "Престиж" и другие.

Робби Уильямс

Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека - фото 6

Британский певец празднует свое 50-летие 13 февраля 2024 года.

Виктория Бекхэм

Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека - фото 7

Бывшей певице Spice Girls 17 апреля исполнится 50 лет. Как выяснилось, Виктория Бекхэм для сохранения лица молодым использует процедуру под названием "пилинг гейши". Этот метод ухода за кожей предполагает втирание в лицо крема, в состав которого входят экскременты птиц.

Ева Мендес

Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека - фото 8

5 марта Ева Мендес отметит свой очередной день рождения.

Пенелопа Крус

Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека - фото 9

Чтобы сохранить свою красоту, звезда придерживается средиземноморской диеты, которая заключается в правильном питании. Кроме того, каждый прием пищи состоит из 50% углеводов, 25% белков и 25% полезных жиров.

"Я стараюсь избегать молочных продуктов и сахара. Я ем много фруктов, овощей и продуктов с высоким содержанием белка, полученных от животных, выращиваемых на свободном выгуле. Я также пью литры воды, чего раньше не делала" — рассказала Пенелопа Крус и добавила, что почти не употребляет алкоголь и бросила курить.

Хиллари Свонк

Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека - фото 10

Двухкратная обладательница премии "Оскар" за главные женские роли в фильмах "Ребята не плачут" и "Крошка на миллион долларов" 30 июля будет праздновать 50 лет.

Хоакин Феникс

Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека - фото 11

28 октября актеру исполнится 50 лет. Интересно, что в октябре также выйдет продолжение фильма "Джокер".

Леонардо Ди Каприо

Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека - фото 12

11 ноября голливудскому актеру и обладателю премии "Оскар" исполнится 50 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пирсу Броснану грозит тюрьма.

Также "Комментарии" писали, что в честь Шакиры в Колумбии открыли огромный монумент.



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