Популярные звезды, которым в 2024 году исполняется 50 лет: кто будет праздновать юбилей в полвека

Новый год принесет великие юбилеи, ведь многим звездам в 2024 году исполнится 50 лет. Среди известных людей, которые отметят полвека Виктория Бекхэм, Робби Уильямс, Пенелопа Крус, Леонардо Ди Каприо и другие.



Звезды, которые в 2024 году будут отмечать 50 лет. Фото из открытых источников

50-летие является особым и в некоторой степени переломным моментом в жизни. Многие звезды, несмотря на свой возраст, нашли способ оставаться "вечно молодыми", что особенно заметно на фото. В некоторых случаях трудно поверить, что этим знаменитостям в 2024 году исполнится 50 лет.



Кейт Мосс





16 января модель отметит свое 50-летие. Кейт Мосс использует ванны для лица с ледяной водой и ломтиками огурца, чтобы сохранить свой молодой вид.

Джимми Фэллон





19 января популярному телеведущему, к которому в гости попадает большинство звезд Голливуда, исполнится 50 лет.

Эд Хелмс





Звезде сериала "Офис" и хитовой комедии 2009 года "Похмелье в Вегасе" 24 января исполнится 50 лет.

Кристиан Бэйл





30 января празднует свои полвека Кристиан Бэйл. Актер, известный по таким фильмам, как "Темный рыцарь", "Эквилибриум", "Машинист", "Престиж" и другие.

Робби Уильямс





Британский певец празднует свое 50-летие 13 февраля 2024 года.

Виктория Бекхэм





Бывшей певице Spice Girls 17 апреля исполнится 50 лет. Как выяснилось, Виктория Бекхэм для сохранения лица молодым использует процедуру под названием "пилинг гейши". Этот метод ухода за кожей предполагает втирание в лицо крема, в состав которого входят экскременты птиц.

Ева Мендес





5 марта Ева Мендес отметит свой очередной день рождения.

Пенелопа Крус





Чтобы сохранить свою красоту, звезда придерживается средиземноморской диеты, которая заключается в правильном питании. Кроме того, каждый прием пищи состоит из 50% углеводов, 25% белков и 25% полезных жиров.

"Я стараюсь избегать молочных продуктов и сахара. Я ем много фруктов, овощей и продуктов с высоким содержанием белка, полученных от животных, выращиваемых на свободном выгуле. Я также пью литры воды, чего раньше не делала" — рассказала Пенелопа Крус и добавила, что почти не употребляет алкоголь и бросила курить.

Хиллари Свонк





Двухкратная обладательница премии "Оскар" за главные женские роли в фильмах "Ребята не плачут" и "Крошка на миллион долларов" 30 июля будет праздновать 50 лет.

Хоакин Феникс





28 октября актеру исполнится 50 лет. Интересно, что в октябре также выйдет продолжение фильма "Джокер".

Леонардо Ди Каприо





11 ноября голливудскому актеру и обладателю премии "Оскар" исполнится 50 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пирсу Броснану грозит тюрьма.

Также "Комментарии" писали, что в честь Шакиры в Колумбии открыли огромный монумент.