После 14 лет эфира: в США закрывают популярное телешоу

Американская звезда Ким Кардашьян, которая недавно зарегистрировала новый бренд, ошеломила поклонников новостью. На своей странице Instagram знаменитость от имени всей семьи объявила, что реалити-шоу "Семейство Кардашьян" подходит к концу.

Семейство Кардашьян

Звезда не назвала причину, по которой было принято решение закрыть один из самых продолжительных проектов в истории американского реалити-телевидения. Кардашьян лишь поблагодарила всех поклонников и телезрителей, которые помогли продержаться телешоу 14 лет в эфире и отметила, что программа помогла ей стать той женщиной, которой она является сейчас.





Известно, что "Семейство Кардашьян" стартовало на телеканале E! В октябре 2007 года, а последний сезон выйдет в начале следующего года. В этом проекте показана личная и профессиональная жизнь Крис Дженнер и ее шестерых детей (одного сына и пяти дочек). Критики отрицательно отзывались о телешоу, буквально с первой серии, но его популярность росла с каждым годом. Благодаря этому проекту семья Кардашьян прославилась на весь мир и каждый из героев получал невероятную прибыль, поэтому развивался самостоятельно, открывая свои бренды, компании и другие проекты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Ник Джонас и Приянка Чопра запускают свое реалити-шоу.

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