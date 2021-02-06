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Потап посоветовал фанатам оторваться по полной

Портап призвал запланировать себе санки, лес, шашлык, фильм, книгу, обнимашки, хобби

сегодня, 03:45
Автор:

Ольга Чародий

Продюсер и рэпер Потап предложил многочисленным поклонникам как можно чаще планировать продуктивные выходные, занимаясь всем, что по душе.

Потап посоветовал фанатам оторваться по полной

Потап (фото из открытых источников)

Шашлыки, баня или спорт – главное — уверен украинский певец, не сидеть дома и наполнить свою жизнь приключениями.

 "Я не живу в пятидневной метрике, но радуюсь окончанию рабочей̆ недели вместе со всеми, потому что у меня есть отличный̆ план на выходные — работать и отдыхать",  – говорит в обращении Потапа к поклонникам.

Известный артист призвал запланировать себе санки, лес, шашлык, фильм, книгу, обнимашки, хобби.

"Выполните эту задачу с максимальным кайфом, чтобы вечером в воскресенье улыбнувшись сказать "это был классный и продуктивный̆ weekend”, на всякий̆ случай приготовьте план "В" ванна, учеба, спорт, баня, CS, онлайн шоппинг, рисование, макраме и ничегонеделанье, какие планы на выходные?" – сказал Потап.

По словам артиста, любая активность лучше пустой траты времени. 

Напомним, украинский рэпер в программе "Зе Интервьюер" откровенно рассказал, как его новая супруга общается с сыном Андреем от первого брака. По словам исполнителя, у них очень хорошие отношения и ребенок уважает выбор его избранницы.  Потап признался, что его 12-летний сын старается наследовать его поведение, в частности, как относиться к женщинам. "Он видит, что это папина жена, которую он любит. У него с Настей прекрасные отношения, хорошо общаются", — сказал Потап.  Также рэпер рассказал, что старается уделять сыну максимум внимания и ничего от него не скрывает.



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Источник: https://www.instagram.com/realpotap/?utm_source=ig_embed
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