Потап посоветовал фанатам оторваться по полной

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Ольга Чародий
Продюсер и рэпер Потап предложил многочисленным поклонникам
как можно чаще планировать продуктивные выходные, занимаясь всем, что по душе.
Потап (фото из открытых источников)
Шашлыки, баня или спорт – главное — уверен украинский певец,
не сидеть дома и наполнить свою жизнь приключениями.
Известный артист призвал запланировать себе санки, лес,
шашлык, фильм, книгу, обнимашки, хобби.
По словам артиста, любая активность лучше пустой траты времени.
Напомним, украинский рэпер в программе "Зе Интервьюер" откровенно рассказал, как его новая супруга общается с сыном Андреем от первого брака. По словам исполнителя, у них очень хорошие отношения и ребенок уважает выбор его избранницы. Потап признался, что его 12-летний сын старается наследовать его поведение, в частности, как относиться к женщинам. "Он видит, что это папина жена, которую он любит. У него с Настей прекрасные отношения, хорошо общаются", — сказал Потап. Также рэпер рассказал, что старается уделять сыну максимум внимания и ничего от него не скрывает.
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