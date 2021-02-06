Потап посоветовал фанатам оторваться по полной

Продюсер и рэпер Потап предложил многочисленным поклонникам как можно чаще планировать продуктивные выходные, занимаясь всем, что по душе.

Потап (фото из открытых источников)

Шашлыки, баня или спорт – главное — уверен украинский певец, не сидеть дома и наполнить свою жизнь приключениями.

"Я не живу в пятидневной метрике, но радуюсь окончанию рабочей̆ недели вместе со всеми, потому что у меня есть отличный̆ план на выходные — работать и отдыхать", – говорит в обращении Потапа к поклонникам.

Известный артист призвал запланировать себе санки, лес, шашлык, фильм, книгу, обнимашки, хобби.

"Выполните эту задачу с максимальным кайфом, чтобы вечером в воскресенье улыбнувшись сказать "это был классный и продуктивный̆ weekend”, на всякий̆ случай приготовьте план "В" ванна, учеба, спорт, баня, CS, онлайн шоппинг, рисование, макраме и ничегонеделанье , какие планы на выходные?" – сказал Потап.

По словам артиста, любая активность лучше пустой траты времени.

Напомним, украинский рэпер в программе "Зе Интервьюер" откровенно рассказал, как его новая супруга общается с сыном Андреем от первого брака. По словам исполнителя, у них очень хорошие отношения и ребенок уважает выбор его избранницы. Потап признался, что его 12-летний сын старается наследовать его поведение, в частности, как относиться к женщинам. "Он видит, что это папина жена, которую он любит. У него с Настей прекрасные отношения, хорошо общаются", — сказал Потап. Также рэпер рассказал, что старается уделять сыну максимум внимания и ничего от него не скрывает.

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