Потап рассказал, нашел ли его сын общий язык с Каменских

Популярный артист и музыкальный продюсер Потап, который недавно жестко высказался в адрес хейтеров, рассказал о своем сыне Андрее и признался, удалось ли ему найти общий язык с Настей Каменских.

Потап и его сын Андрей (фото из открытых источников)

Украинский рэпер в программе "Зе Интервьюер" откровенно рассказал, как его новая супруга общается с сыном Андреем от первого брака. По словам исполнителя, у них очень хорошие отношения и ребенок уважает выбор его избранницы.

Потап признался, что его 12-летний сын старается наследовать его поведение, в частности, как относиться к женщинам. "Он видит, что это папина жена, которую он любит. У него с Настей прекрасные отношения, хорошо общаются", — сказал Потап.

Также рэпер рассказал, что старается уделять сыну максимум внимания и ничего от него не скрывает. Мальчик активно занимается спортом и уже пробует себя в шоу-бизнесе. С экс-женой Ириной Горовой у Потапа также сохранились теплые отношения, они дружат и вместе развивают бизнес.

Напомним, что прошлым летом украинский артист Потап сыграл шикарную свадьбу с певицей Настей Каменских. Пара долгое время скрывала свои отношения от общественности, а сейчас влюбленные наслаждаются семейной жизнью и не скрывает того, что очень счастливы. Каменских рассказала, что они с мужем стараются проводить вместе каждую свободную минуту и радуют друг друга приятными сюрпризами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как популярный исполнитель Потап видит свою жизнь через 10 лет. По словам рэпера, он хочет развивать свой продукт не только на территории Украины, но и далеко за ее пределами, короче говоря, выйти на мировой уровень.

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