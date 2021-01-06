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Потапа шокировал подарок от Насти Каменских: что это (Фото)

Потап был нереально счастлив от подарка любимой

сегодня, 19:35
Автор:

Кириєнко Анна

Продюсер и рэпер Алексей Потапенко, более известный как Потап поделился фотографией подарка от которого он в восторге. Неожиданный сюрприз ему сделала любимая жена Настя Каменских.

Потапа шокировал подарок от Насти Каменских: что это (Фото)

Потап получил неожиданный подарок от Насти Каменских. Фото: wikimedia

Певица подарила Потапу картину-коллаж с его портретом. Произведение изготовлено из маленьких лоскутков журналов и распечаток.

Женщина угадала с подарком, ведь он невероятно поразил Потапа. Музыкант заявил, что картина полностью передает его внутреннее состояние на данный момент.

Потап уже пообещал, что эта работа станет обложкой его будущего альбома, посвященного сорокалетию рэпера.

Неординарный подарок оценили и фанаты звездной пары. Читатели отмечают, что у Насти Каменских свежий взгляд и безупречный вкус.


Напоминаем, что ранее популярный артист Потап рассказал о своем сыне Андрее и признался, удалось ли ему найти общий язык с Настей Каменских. По словам звезды, его новая жена часто общается с сыном Андреем от первого брака. У них очень хорошие отношения и мальчик уважает выбор его избранницы. Потап признался, что двенадцатилетний сын пытается подражать его поведению, в частности, как относиться к женщинам.

Также рэпер рассказал, что старается уделять сыну максимум внимания и ничего от него не скрывает. Мальчик активно занимается спортом и уже пробует себя в шоу-бизнесе. С экс-женой Ириной у Потапа также сохранились теплые отношения, они дружат и вместе развивают бизнес.

Сайт "Комментарии" рассказывает как Потап помог Горбунову избежать ДТП. Звезды давно дружат и уже успели сродниться, став кумовьями.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CJtG2ADB5Dd/?hl=ru
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