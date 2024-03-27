Повалий рассказала, как ее спасла Россия, а "сво" стало спасением

Как сообщает портал "Комментарии", певица Таисия Повалий, публично поддерживающая политику российского диктатора Владимир Путина, заявила, что вторжение России в Украину подарило ей шанс на жизнь. Свои откровенности запроданка озвучила в программе российского пропагандиста Бориса Корчевникова. Певица продемонстрировала, что она не только хорошая певица, но и талантливая актриса, ведь откровенно на камеру посетовала, как чувствовала себя беспомощной во время Оранжевой революции и что это очень ударило по ее состоянию.

Таисия Повалий. Фото из открытых источников

Певица пожаловалась на то, что у нее был очень трудный период 2016 года, но "ее вытащила Москва".

"Меня вытащила Москва, меня вытащила Россия. Я участвовала во всех программах (российских – ред.) и это меня спасло", — заявила Таисия Повалий.

Также она подтвердила, что 24 февраля 2022 вместе с сыном Денисом находилась в Москве, куда "с сумочкой и в шубе" прилетела на съемку программы. Это совпадение изменница называет "провидением". Также новоиспеченная россиянка заявила, что "свое" стало для нее спасением.

"Для меня это было как спасение. Эта ситуация с "сво". Я поняла, что меня спасают. У меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. Многие думают, что я веселая. А я радуюсь жизни. Я радуюсь, что я жива. Что это произвол в… на Украине, он может закончиться", — заявила исполнительница.

Читайте на портале "Комментарии" — Таисия Повалий называет себя "русской украинкой". Она также подчеркивает, что определяет свою миссию – объединить два государства, потому что в Украине и России "одна культура".

"Я хочу выпустить украинско-российский альбом. Там будут и украинские, и российские песни. Вы знаете, это моя миссия. Я же российская украинка. Я советско-российская украинка!"- сообщила Таисия Повалий, отвечая на вопросы одного из российских СМИ.



