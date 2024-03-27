Повалий рассказала, как ее спасла Россия, а "сво" стало спасением

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Кравцев Сергей
Как сообщает портал "Комментарии", певица Таисия Повалий, публично поддерживающая политику российского диктатора Владимир Путина, заявила, что вторжение России в Украину подарило ей шанс на жизнь. Свои откровенности запроданка озвучила в программе российского пропагандиста Бориса Корчевникова. Певица продемонстрировала, что она не только хорошая певица, но и талантливая актриса, ведь откровенно на камеру посетовала, как чувствовала себя беспомощной во время Оранжевой революции и что это очень ударило по ее состоянию.
Таисия Повалий. Фото из открытых источников
Певица пожаловалась на то, что у нее был очень трудный период 2016 года, но "ее вытащила Москва".
Также она подтвердила, что 24 февраля 2022 вместе с сыном Денисом находилась в Москве, куда "с сумочкой и в шубе" прилетела на съемку программы. Это совпадение изменница называет "провидением". Также новоиспеченная россиянка заявила, что "свое" стало для нее спасением.
Читайте на портале "Комментарии" — Таисия Повалий называет себя "русской украинкой". Она также подчеркивает, что определяет свою миссию – объединить два государства, потому что в Украине и России "одна культура".
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