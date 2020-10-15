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Главная Новости Звезды шоубизнес Появились первые фото со свадьбы Владимира Остапчука и Кристины Горняк
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Появились первые фото со свадьбы Владимира Остапчука и Кристины Горняк

Кристина Горняк призналась, что у нее будет три свадебных образа

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий

36-летний популярный телеведущий Владимир Остапчук сегодня, 15 октября, женился на своей возлюбленной Кристине Горняк. Пара в социальной сети Instagram уже опубликовала свое первое фото в новом статусе. 

Появились первые фото со свадьбы Владимира Остапчука и Кристины Горняк

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Известно, что свадьба знаменитостей проходит в роскошном загородном комплексе под Киевом, где для молодоженов целую ночь монтировали зону церемонии и устанавливали декор. Невеста показала своим подписчикам лишь "кусочки" подготовки к свадьбе.


Кристина Горняк призналась, что у нее будет три свадебных образа. И первый она уже показала в своей социальной сети. Для росписи Кристина выбрала длинное элегантное платье, без лишних деталей, с откровенным разрезом, который подчеркивал ее стройные ноги. Свой образ она дополнила красивой прической, серьгами, туфлями на каблуке и букетом цветов. Вместо фаты Кристина использовала свадебную вуалетку.

Телеведущий Владимир Остапчук предстал в классическом черном костюме и белой рубашке. 

Знаменитости написали, что уже официально стали семьей и теперь их можно поздравить. К слову, Кристина взяла фамилию своего супруга.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что возлюбленная Владимира Остапчука призналась, почему они спешат со свадьбой.


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