Поющий ректор представил новую книгу «Университеты» Михаила Поплавского»
Поющий ректор представил новую книгу «Университеты» Михаила Поплавского»

Исповедь поющего ректора: Поплавский презентовал книгу

5 декабря 2025, 12:26
Недилько Ксения

Поющий ректор презентовал книгу "Университеты" Михаила Поплавского" в Киевском университете культуры. О событии он сообщил на своей странице в Instagram.

Презентацию посетили студенты и преподаватели, после чего автор провел автограф-сессию и подарил присутствующим новую книгу.

"Университеты" – это рассказ, в котором каждый эпизод из жизни Поплавского становится основой для размышления о том, как пережитые события формировали его характер, ценности и жизненный путь. Прошлое в этой истории не просто упоминается – оно осмысливается и превращается в важные авторские выводы.  

В аннотации отмечено, что книга является искренней исповедью человека, прошедшего путь от сельского парня из Мечиславки до "поющего ректора" и успешного лидера украинской образовательной индустрии. Читатель узнает о детских приключениях, дедовой науке, юности в столице, первых шагах в культурно-образовательной сфере, становлении творческой личности и рождении феномена Поплавского – ректора, мецената, артиста, бизнесмена, политика, медийщика и наставника для тысяч студентов.

"Это книга о поражениях и победах, творческих решениях и управленческих баталиях, PR-технологиях и масштабных национальных проектах, которые объединяли страну под лозунгом: "Держим вместе украинскую волну!". Каждый раздел – отдельный "университет" жизни. Благодарен судьбе, подарившей мне такой тернистый, сложный и очень яркий путь. Я получил от жизни больше, чем мечтал", – отметил Михаил Поплавский во время презентации.

Автор подчеркнул, что издание учит стратегически мыслить, воплощать идеи, помнить свои корни и гордиться украинской идентичностью. В книге собраны рецепты успеха в бизнесе, секреты создания бренда, семейные истории и современный взгляд на мир медиа и социальных сетей.

Поплавский также подчеркнул, что самым успешным проектом его жизни является Киевский национальный университет культуры и искусств: "Учитель силен своими учениками. Верю, что они продолжат национальные проекты и будут популяризировать все украинское . Большое видение ничего не стоит без больших людей. Надеюсь, что книга "УНИВЕРСИТЕТЫ" МИХАИЛА ПОПЛАВСКОГО", которая надолго переживет своего основателя, станет ориентиром в сложных жизненных ситуациях и для студентов, и для будущего ректора творческого, богемного Университета культуры".

