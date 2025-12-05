Рубрики
Недилько Ксения
Поющий ректор презентовал книгу "Университеты" Михаила Поплавского" в Киевском университете культуры. О событии он сообщил на своей странице в Instagram.
Поющий ректор представил новую книгу «Университеты» Михаила Поплавского»
Презентацию посетили студенты и преподаватели, после чего автор провел автограф-сессию и подарил присутствующим новую книгу.
"Университеты" – это рассказ, в котором каждый эпизод из жизни Поплавского становится основой для размышления о том, как пережитые события формировали его характер, ценности и жизненный путь. Прошлое в этой истории не просто упоминается – оно осмысливается и превращается в важные авторские выводы.
В аннотации отмечено, что книга является искренней исповедью человека, прошедшего путь от сельского парня из Мечиславки до "поющего ректора" и успешного лидера украинской образовательной индустрии. Читатель узнает о детских приключениях, дедовой науке, юности в столице, первых шагах в культурно-образовательной сфере, становлении творческой личности и рождении феномена Поплавского – ректора, мецената, артиста, бизнесмена, политика, медийщика и наставника для тысяч студентов.
Автор подчеркнул, что издание учит стратегически мыслить, воплощать идеи, помнить свои корни и гордиться украинской идентичностью. В книге собраны рецепты успеха в бизнесе, секреты создания бренда, семейные истории и современный взгляд на мир медиа и социальных сетей.