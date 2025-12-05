logo_ukra

Співаючий ректор представив нову книгу «Університети» Михайла Поплавського»
Співаючий ректор представив нову книгу «Університети» Михайла Поплавського»

Сповідь співаючого ректора: Поплавський презентував книгу

5 грудня 2025, 12:26
Співаючий ректор презентував книгу "Університети" Михайла Поплавського" в Київському університеті культури. Про подію він  повідомив на своїй сторінці в Instagram.





Презентацію відвідали студенти та викладачі, після чого автор провів автограф-сесію та подарував присутнім нову книгу.



"Університети" – це розповідь, у якій кожен епізод із життя Поплавського стає підґрунтям для роздумів про те, як пережиті події формували його характер, цінності та життєвий шлях. Минуле в цій історії не просто згадується – воно осмислюється та перетворюється на важливі авторські висновки. 

В анотації зазначено, що книга є щирою сповіддю людини, яка пройшла шлях від сільського хлопця з Мечиславки до "співаючого ректора" та успішного лідера української освітньої індустрії. Читач дізнається про дитячі пригоди, дідову науку, юність у столиці, перші кроки в культурно-освітній сфері, становлення творчої особистості та народження феномену Поплавського – ректора, мецената, артиста, бізнесмена, політика, медійника та наставника для тисяч студентів.



"Це книга про поразки і перемоги, творчі рішення й управлінські баталії, PR-технології та масштабні національні проєкти, які об’єднували країну під гаслом: "Тримаймо разом українську хвилю!". Кожен розділ – окремий "університет" життя. Вдячний долі, що подарувала мені такий тернистий, складний і дуже яскравий шлях. Я отримав від життя більше, ніж мріяв", – зазначив Михайло Поплавський під час презентації.



Автор наголосив, що видання навчає стратегічно мислити, втілювати ідеї, пам’ятати своє коріння та пишатися українською ідентичністю. У книзі зібрано рецепти успіху в бізнесі, секрети створення бренду, родинні історії та сучасний погляд на світ медіа й соціальних мереж.



Поплавський також підкреслив, що найуспішнішим проєктом його життя є Київський національний університет культури і мистецтв: "Учитель сильний своїми учнями. Вірю, що вони продовжать національні проєкти і популяризуватимуть усе українське. Велике бачення нічого не варте без великих людей. Сподіваюсь, що книга "УНІВЕРСИТЕТИ" МИХАЙЛА ПОПЛАВСЬКОГО", яка надовго переживе свого засновника, стане орієнтиром у складних життєвих ситуаціях і для студентів, і для майбутнього ректора творчого, богемного Університету культури".





