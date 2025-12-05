Рубрики
Недилько Ксения
Співаючий ректор презентував книгу "Університети" Михайла Поплавського" в Київському університеті культури. Про подію він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Співаючий ректор представив нову книгу «Університети» Михайла Поплавського»
Презентацію відвідали студенти та викладачі, після чого автор провів автограф-сесію та подарував присутнім нову книгу.
"Університети" – це розповідь, у якій кожен епізод із життя Поплавського стає підґрунтям для роздумів про те, як пережиті події формували його характер, цінності та життєвий шлях. Минуле в цій історії не просто згадується – воно осмислюється та перетворюється на важливі авторські висновки.
В анотації зазначено, що книга є щирою сповіддю людини, яка пройшла шлях від сільського хлопця з Мечиславки до "співаючого ректора" та успішного лідера української освітньої індустрії. Читач дізнається про дитячі пригоди, дідову науку, юність у столиці, перші кроки в культурно-освітній сфері, становлення творчої особистості та народження феномену Поплавського – ректора, мецената, артиста, бізнесмена, політика, медійника та наставника для тисяч студентів.
Автор наголосив, що видання навчає стратегічно мислити, втілювати ідеї, пам’ятати своє коріння та пишатися українською ідентичністю. У книзі зібрано рецепти успіху в бізнесі, секрети створення бренду, родинні історії та сучасний погляд на світ медіа й соціальних мереж.