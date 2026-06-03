Предатель Влад Яма неожиданно прервал молчание после страшного удара по Киеву: что заявил

Хореограф Влад Яма, после начала полномасштабного вторжения России переехавший в США, неожиданно вернулся к публичным высказываниям о событиях в Украине после очередного массированного обстрела Киева.

Влад Яма. Фото: из открытых источников

Артист обнародовал в своих социальных сетях видео с последствиями ночной атаки на столицу, которая произошла в ночь на 2 июня. Обычно Яма избегает комментирования военных событий и почти не реагирует на российские ракетные удары публично, поэтому на этот раз его сообщение привлекло внимание подписчиков.

В частности, хореограф не делал пространных заявлений или объяснений, ограничившись короткой эмоциональной подписью к опубликованным кадрам разрушенных районов города.

" Йб*на русня", — так артист подписал видео разрушенных районов столицы в своем Instagram.

Влад Яма прокомментировал удар по Киеву. Фото: скриншот

После переезда в Соединенные Штаты Влад Яма в большинстве своем делится контентом из личной жизни, показывает профессиональные проекты, выступления и путешествия. Он также развивает карьеру диджея и принимает участие в различных развлекательных и танцевальных мероприятиях за границей. Ранее артист объяснял свое решение уехать из Украины соображениями безопасности для семьи.

В настоящее время хореограф проживает в Майами. В первые месяцы после начала войны он проводил благотворительные танцевальные инициативы в поддержку Украины, однако со временем его активность в этом направлении снизилась. Деятельность Ямы неоднократно становилась предметом дискуссий в соцсетях, в частности, из-за его участия в международных мероприятиях, где присутствовали российские участники, а также через использование русскоязычного контента в отдельных анонсах.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская армия, усиливая ракетные обстрелы на территории Украины, пользуется глобальным дефицитом зенитных ракет-перехватчиков, что стало критической проблемой для международной системы противовоздушной обороны.