Зрадник Влад Яма несподівано перервав мовчання після страшного удару по Києву: що заявив

Хореограф Влад Яма, який після початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до США, несподівано повернувся до публічних висловлювань щодо подій в Україні після чергового масованого обстрілу Києва.

Влад Яма. Фото: з відкритих джерел

Артист оприлюднив у своїх соціальних мережах відео з наслідками нічної атаки на столицю, яка сталася в ніч проти 2 червня. Зазвичай Яма уникає коментування воєнних подій і майже не реагує на російські ракетні удари публічно, тому цього разу його допис привернув значну увагу підписників.

Зокрема хореограф не робив розлогих заяв чи пояснень, обмежившись коротким емоційним підписом до опублікованих кадрів зруйнованих районів міста.

"Йб*на русня", — так артист підписав відео зруйнованих районів столиці у своєму Instagram.

Влад Яма прокоментував удар по Києву. Фот: скріншот

Після переїзду до Сполучених Штатів Влад Яма здебільшого ділиться контентом із особистого життя, показує професійні проєкти, виступи та подорожі. Він також розвиває кар’єру діджея та бере участь у різних розважальних і танцювальних заходах за кордоном. Раніше артист пояснював своє рішення виїхати з України міркуваннями безпеки для сім’ї.

Наразі хореограф проживає в Маямі. У перші місяці після початку війни він проводив благодійні танцювальні ініціативи на підтримку України, однак згодом його активність у цьому напрямку знизилася. Діяльність Ями неодноразово ставала предметом дискусій у соцмережах, зокрема через його участь у міжнародних заходах, де були присутні російські учасники, а також через використання російськомовного контенту в окремих анонсах.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська армія, посилюючи ракетні обстріли на території України, користується глобальним дефіцитом зенітних ракет-перехоплювачів, що став критичною проблемою для міжнародної системи протиповітряної оборони.