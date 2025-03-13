logo

BTC/USD

84365.41

ETH/USD

1925.42

LTC/USD

91.44

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Предательница Лорак тайно вышла замуж за африканского шамана
commentss НОВОСТИ Все новости

Предательница Лорак тайно вышла замуж за африканского шамана

Свадьба Лорак и ее духовного наставника состоялась в Испании

13 марта 2025, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Украинская певица, предавшая Родину и живущая в России, Ани Лорак объявила о своем тайном замужестве. Ее избранником стал Исаак Вижраку – испанский "духовный наставник", сообщают пропагандистские медиа.

Предательница Лорак тайно вышла замуж за африканского шамана

Свадьба Ани Лорак

По их информации, свадьба состоялась в два этапа: официальная роспись прошла на испанском острове Майорка, а торжественную церемонию пара организовала 14 февраля на Мальдивах.

"Нас постоянно окружает большое количество людей, работа, поездки, а мы хотели чего-то особенного, только для нас двоих. Хотели просто отпраздновать нашу любовь без посторонних. Только она и я", — объяснил Исаак Вижраку.

Впрочем, на церемонии все же присутствовали некоторые близкие – брат Лорак и дочь Исаака. В то же время, 13-летняя дочь певицы София не приехала на свадьбу матери, что объяснили ее обучением в школе.

Известно, что избранник Лорак – испанец, позиционирующий себя как "африканский шаман" и занимающийся йогой и массирующими практиками. Известно, что у него двое детей от предыдущих отношений.

Познакомился с Лорак на Ибице, когда, по его словам, она "искала баланс". В 2023 году пара официально заявила о своих отношениях, а на день рождения певицы Вижраку сделала ей предложение.

До знакомства с Лорак у него была карьера модели и актера, а в 2002 году даже получил титул "Мистер Испания". Раньше пара жила в разных странах – Лорак строила карьеру в России, а Вижраку оставался в Испании. Однако весной 2024 года мужчина объявил, что покидает работу тренера и переезжает в РФ ради отношений с Лорак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Лорак изменила Украине и сбежала в Россию. Она давно имела мечту заработать много российских рублей, что у нее и сбылось.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости