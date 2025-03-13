Украинская певица, предавшая Родину и живущая в России, Ани Лорак объявила о своем тайном замужестве. Ее избранником стал Исаак Вижраку – испанский "духовный наставник", сообщают пропагандистские медиа.

Свадьба Ани Лорак

По их информации, свадьба состоялась в два этапа: официальная роспись прошла на испанском острове Майорка, а торжественную церемонию пара организовала 14 февраля на Мальдивах.

"Нас постоянно окружает большое количество людей, работа, поездки, а мы хотели чего-то особенного, только для нас двоих. Хотели просто отпраздновать нашу любовь без посторонних. Только она и я", — объяснил Исаак Вижраку.

Впрочем, на церемонии все же присутствовали некоторые близкие – брат Лорак и дочь Исаака. В то же время, 13-летняя дочь певицы София не приехала на свадьбу матери, что объяснили ее обучением в школе.

Известно, что избранник Лорак – испанец, позиционирующий себя как "африканский шаман" и занимающийся йогой и массирующими практиками. Известно, что у него двое детей от предыдущих отношений.

Познакомился с Лорак на Ибице, когда, по его словам, она "искала баланс". В 2023 году пара официально заявила о своих отношениях, а на день рождения певицы Вижраку сделала ей предложение.

До знакомства с Лорак у него была карьера модели и актера, а в 2002 году даже получил титул "Мистер Испания". Раньше пара жила в разных странах – Лорак строила карьеру в России, а Вижраку оставался в Испании. Однако весной 2024 года мужчина объявил, что покидает работу тренера и переезжает в РФ ради отношений с Лорак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Лорак изменила Украине и сбежала в Россию. Она давно имела мечту заработать много российских рублей, что у нее и сбылось.



