Родившаяся в Мукачево и сейчас проживающая в России певица Лолита Милявская в очередной раз оказалась в центре внимания из-за жалобы на собственную пенсию. В интервью российским СМИ во время премии "Золотой Граммофон" артистка призналась, что размер ее пенсионных выплат от государства-агрессора не позволяет ему спокойно планировать отдых в почтенном возрасте.

Лолита заявила, что ее пенсия в РФ "неадекватна" и практически не покрывает ежедневные расходы. По ее словам, размер выплат не соответствует налогам, которые она уплачивает, и расходам на содержание семьи. Певица отметила, что без работы пришлось бы даже продавать ценное имущество, в том числе квартиру, чтобы прокормить близких.

По словам Милявской, с московской надбавкой ее пенсия составляет около 27 800 рублей, а без нее – всего 13-14 тысяч. Несмотря на ограничения и пожилые годы, артистка продолжает работать, выполняя концерты и поддерживая развлекательные мероприятия для россиян.

Лолита уже давно публично демонстрирует лояльность российской агрессии против Украины. Она не высказывалась по поводу полномасштабного вторжения, а впоследствии объявила себя "военнообязанным" в России, объясняя это тем, что ее творчество якобы помогает "спасти россиян от паники". Из-за поездок в оккупированный Крым и антиукраинскую позицию певица попала в базу "Миротворец" и под санкции СНБО Украины.

