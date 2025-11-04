Співачка Лоліта Мілявська, яка народилася в Мукачеві та зараз проживає в Росії, вкотре опинилася в центрі уваги через скарги на власну пенсію. В інтерв’ю російським ЗМІ під час премії "Золотий Грамофон" артистка зізналася, що розмір її пенсійних виплат від держави-агресора не дозволяє їй спокійно планувати відпочинок у поважному віці.

Фото: з відкритих джерел

Лоліта заявила, що її пенсія у РФ "неадекватна" і практично не покриває щоденні витрати. За її словами, розмір виплат не відповідає податкам, які вона сплачує, та витратам на утримання сім’ї. Співачка зазначила, що без роботи довелося б навіть продавати цінне майно, зокрема квартиру, щоб прогодувати близьких.

За словами Мілявської, із московською надбавкою її пенсія становить близько 27 800 рублів, а без неї – лише 13-14 тисяч. Незважаючи на обмеження та похилий вік, артистка продовжує працювати, виконуючи концерти та підтримуючи розважальні заходи для росіян.

Лоліта вже давно публічно демонструє лояльність до російської агресії проти України. Вона не висловлювалася щодо повномасштабного вторгнення, а згодом оголосила себе "військовозобов’язаною" в Росії, пояснюючи це тим, що її творчість нібито допомагає "врятувати росіян від паніки". Через поїздки до окупованого Криму та антиукраїнську позицію співачка потрапила до бази "Миротворець" та під санкції РНБО України.

Як вже писали "Коментарі", після введення нових санкцій проти Росії великі нафтопереробні заводи Туреччини почали збільшувати закупівлі нафти з джерел, не пов’язаних із Москвою, повідомляє Reuters. За словами російсько-ізраїльського бізнесмена Леоніда Невзліна, Туреччина входить до числа найбільших імпортерів російської нафти разом із Китаєм та Індією, але останні події змушують країну шукати альтернативні постачання.