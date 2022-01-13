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Привычка жениться: какие звезды были в браке больше 4 раз

Опубликован список мировых знаменитостей, которые отличились своими бурными романами и количеством браков

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Не у всех с первого раза получается встретить свою вторую половинку, поэтому многие люди заключают брак по несколько раз. Однако, есть мировые знаменитости, которые особенно отличились в этом плане.

Привычка жениться: какие звезды были в браке больше 4 раз

Какие звезды были в браке больше 4 раз (фото из открытых источников)

Элизабет Тейлор

Англо-американская актриса, которую называли "Королевой Голливуда" была замужем восемь раз, причем дважды — за одним и тем же мужчиной. Первый раз Элизабет Тейлор отправилась под венец в 18 лет, а последний ее брак распался в 64 года.

Привычка жениться: какие звезды были в браке больше 4 раз - фото 2

Ларри Кинг

Американский тележурналист и ведущий также стал рекордсменом по количеству браков. Их у Ларри Кинга было восемь — на одной из своих избранниц он был женат дважды. Впервые он сыграл свадьбу в 19-летнем возрасте, его женой стала школьная любовь. А вот последний брак заключил в 1997 году с актрисой Шон Кинг, с которой прожил 22 года.

Привычка жениться: какие звезды были в браке больше 4 раз - фото 3

Билли Боб Торнтон

Голливудский актер и режиссер Билли Боб Торнтон может похвастаться шестью браками. Одной из его жен стала звезда "Малефисенты" Анджелина Джоли, которая младше актера на 20 лет. Впервые он женился в 23 года. Сейчас Билли Бобу Торнтону 57 лет, и он живет со своей шестой супругой Кони Англанд.

Привычка жениться: какие звезды были в браке больше 4 раз - фото 4

Памела Андерсон

У секс-символа 90-х и нулевых Памела Андерсон было шесть мужей. Впервые она пошла под венец в 28 лет, а в январе 2021 года, 54-летняя знаменитость неожиданно связала себя узами брака в шестой раз. Вышла замуж она тайно, за своего телохранителя.

Привычка жениться: какие звезды были в браке больше 4 раз - фото 5

Мартин Скорсезе

Американский кинорежиссер и продюсер был женат пять раз. Первой супругой знаменитости стала студентка Ларейн Мари Бреннан, с которой он связал себя узами брака в 23-летнем возрасте. Сейчас кинорежиссеру 79 лет, и он с 1999 года живет со своей пятой женой Хелен Моррис.

Привычка жениться: какие звезды были в браке больше 4 раз - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало про самые скандальные разводызнаменитостей в 2021 году.


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