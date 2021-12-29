Самые скандальные разводы знаменитостей в 2021 году

В 2021 году многие украинские и мировые знаменитости развелись. Кто-то сделал это тихо, без публичных заявлений, а кто-то не стал скрывать изменения в личной жизни. Вспоминаем самые громкие расставания звезд.

Кто из знаменитостей развелся в 2021 году (фото из открытых источников)

Дзидзьо и SLAVIA

В конце марта 2021 года украинский исполнитель Дзидзьо признался, что разводится со своей супругой SLAVIA и отметил, что они уже 9 месяцев не живут вместе из-за обид и разногласий. Жена артиста также не стала молчать и рассказала, что долгое время была в "тени своего возлюбленного" и когда захотела построить карьеру в шоу-бизнесе, он ее не поддержал. Но при этом, экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения и несмотря на развод, стараются поддерживать друг друга.

Позитив и Анна Андрийчук

В текущем году развелась еще одна пара украинского шоу-бизнеса — Позитив и Анна Андрийчук, которые были вместе 13 лет. Публично о разрыве в социальной сети Instagram заявила дизайнер, отметив, что ее супруг ставил карьеру всегда на первый план, что и стало причиной расставания.

Андре Тан и Алина Харечко

В мае стало известно о разводе украинского дизайнера Андре Тана и его супруги. Он отметил, что брак распался из-за постоянных ссор, бытовых конфликтов и споров по поводу бизнеса Алины Харечко. По словам Андре Тана, разрыв с возлюбленной дался ему очень тяжело.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Слухи о проблемах в отношениях Джей Ло и баскетболиста Алекса Родригеса начали появляться еще в феврале 2021 года, но официально актриса объявила о расставании в апреле. Инициатором стала Лопес, но более подробных причин такого решения раскрывать не стала.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Совсем недавно знаменитости впервые стали родителями, поэтому новость о разрыве Джиджи и Зейна стала полной неожиданностью. Говорят, что модель решила расстаться с исполнителем из-за того, что он оскорбил ее мать. Мужчина не давал теще видеться с внучкой, когда она приехала к ним без предупреждения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой признак указывает на грядущий развод в отношениях.

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