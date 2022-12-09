Пугачева уже второй раз собралась возвращаться в Россию, – СМИ

В российских СМИ активно разгоняется информация, что известная российская певица Алла Пугачева, гонимая в России вместе с мужем Максимом Галкиным, собирается вновь вернуться на родину на новогодние праздники. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил известный двойник Примадонны Даниил Калатура, сообщает "News.ru".

Алла Пугачева. Фото: из открытых источников

"У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет", — утверждает Калатура.

При этом он уточнил, что Пугачева является настоящей патриоткой России и очень любит свою родную страну. Напомним, саму страну в своих постах Примадонна не критикует, но она беспощадно "разносит" путинский режим и его приспешников, поддерживающих жестокую войну против Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Примадонна и ее муж Максим Галкин высказались против войны и в один момент стали нежелательными персонами на росТВ и многих мероприятиях. Гастроли и концерты в РФ оказались под запретом. Тем не менее, это не остановило звездных супругов, они и дальше продолжили прямо высказывать свою позицию, протистуя против политики президента России Владимира Путина.

Звездные супруги сейчас живут в Израиле вместе с детьми Лизой и Гарри. Пугачева получила паспорт этой страны.

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