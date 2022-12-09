logo

BTC/USD

17158.73

ETH/USD

1275.19

LTC/USD

76.87

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Пугачева уже второй раз собралась возвращаться в Россию, – СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Пугачева уже второй раз собралась возвращаться в Россию, – СМИ

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Примадонна с семьей уехала в Израиль, где она постоянно критикует кремлевский режим. Поэтому в ее возвращение в Россию слабо верится

сегодня, 09:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В российских СМИ активно разгоняется информация, что известная российская певица Алла Пугачева, гонимая в России вместе с мужем Максимом Галкиным, собирается вновь вернуться на родину на новогодние праздники. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил известный двойник Примадонны Даниил Калатура, сообщает "News.ru".

Пугачева уже второй раз собралась возвращаться в Россию, – СМИ

Алла Пугачева. Фото: из открытых источников

"У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет", — утверждает Калатура.

При этом он уточнил, что Пугачева является настоящей патриоткой России и очень любит свою родную страну. Напомним, саму страну в своих постах Примадонна не критикует, но она беспощадно "разносит" путинский режим и его приспешников, поддерживающих жестокую войну против Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Примадонна и ее муж Максим Галкин высказались против войны и в один момент стали нежелательными персонами на росТВ и многих мероприятиях. Гастроли и концерты в РФ оказались под запретом. Тем не менее, это не остановило звездных супругов, они и дальше продолжили прямо высказывать свою позицию, протистуя против политики президента России Владимира Путина.

Звездные супруги сейчас живут в Израиле вместе с детьми Лизой и Гарри. Пугачева получила паспорт этой страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские десантники продолжают уничтожать живую силу российских захватчиков возле Бахмута, гатя по позициям россиян, филигранно попадая прямо в цель.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Москве раздаются взрывы – масштабный пожар в ТЦ.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.ru/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!