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Пугачева внезапно вернулась в Россию: назвала причину

Пугачева объяснила свой возврат в РФ тем, что детям нужно готовиться к школе

сегодня, 12:40 comments1002
Автор:

Кравцев Сергей
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Известная российская певица Алла Пугачева рассказала, чем планирует заниматься в РФ после возвращения из-за границы. Как передает портал "Комментарии", об этом Примадонна российской эстрады рассказала российскому ресурсу "Известия".

Пугачева внезапно вернулась в Россию: назвала причину

Алла Пугачева. Фото: из открытых источников

Алла Пугачева отметила, что приехала в Россию уже давно. В первую очередь возвращение обусловлено тем, что детям нужно готовиться к 1 сентября, чтобы пойти в школу. Пугачева и Галкин приняли решение, что их дети будут ходить в школу именно в России.

Стоит отметить, что сама Пугачева никак не афишировала свое возвращение в России. Первым об этом сообщил российский дизайнер Игорь Гуляев, который обнародовал видео с известной певицей. Позже концертный директор звезды Елена Чупракова подтвердила информацию о возвращении певицы.

Отъезд Пугачевой и Галкина многие связывали с началом полномасштабной войны России против Украины. звездная семья сразу после 24 февраля выехала в Израиль. Позже их также видели в Юрмале. Сама Алла Пугачева никак не комментировала действий путинского режима и лично Путина, лишь несколько раз высказывалась в защиту своего супруга Максима Галкина, который с первых дней полномасштабной войны не стал скрывать своей позиции. Галкин публично высказывает свою позицию, откровенно осуждая Кремль за развязанную войну против Украины и за убийства тысяч невинных людей. Максим Галкин также призывает мир поддерживать Украину, комик и телеведущий также занимается волонтерством, он помогает пострадавшим в результате российского вторжения.

Пока нет информации, вернулся ли сам Галкин в Россию. Сейчас он на гастролях. В России его уже внесли в негласный "черный список" знаменитостей, не поддерживающих кровавую войну президента РФ.

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Источник: https://iz.ru/1386285/2022-08-27/pugacheva-rasskazala-chem-zaimetsia-v-rossii
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