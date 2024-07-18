Пять знаменитых пар, чьи отношения начались в кадре и продолжились в жизни

В мире кинематографа не редкость, когда экранные романы перерастают в реальные чувства. В этой статье мы рассмотрим пять известных случаев, когда актеры, сыгравшие влюбленные пары в фильмах, продолжили свои отношения и вне съемочной площадки.

Любовь без границ: когда актеры находят друг друга на съемочной площадке

1. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес – "Гигли"

Фильм "Гигли" (2003 год), несмотря на провал у критиков и зрителей, стал началом отношений Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Их страсть зародилась во время работы над фильмом и вскоре переросла в настоящий роман, который продлился несколько лет. После временного расставания, они воссоединились спустя почти два десятилетия и подтвердили свои отношения в 2021 году, доказав, что истинная любовь может пережить испытания временем.





2. Анджелина Джоли и Брэд Питт – "Мистер и миссис Смит"

Съемки фильма "Мистер и миссис Смит" (2005 год) стали началом одного из самых громких голливудских романов между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Химия между актерами была настолько очевидной, что привела к началу отношений, которые продолжались многие годы, включая брак и воспитание общих детей до их развода в 2016 году.





3. Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг – "Дневник памяти"

Фильм "Дневник памяти" (2004 год) стал культовым для многих поклонников романтического жанра. Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг, сыгравшие главные роли, образовали пару и в жизни. Их отношения, хоть и были нестабильными и пережили несколько разрывов, показали, что страсть на съемочной площадке может перейти в реальную жизнь.





4. Кит Харингтон и Роуз Лесли – "Игра престолов"

"Игра престолов" не только стала одним из самых знаменитых сериалов начала XXI века, но и местом, где зародились реальные чувства между Китом Харингтоном и Роуз Лесли. Их персонажи в сериале пережили множество испытаний, как и актеры в реальной жизни, которые в итоге поженились в 2018 году.





5. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем – "Вики Кристина Барселона"

Фильм Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона" (2008 год) подарил зрителям не только увлекательный сюжет, но и стал началом отношений между Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Их любовь, начавшаяся на съемочной площадке, привела к браку в 2010 году и рождению детей.





Эти примеры показывают, как тесно переплетены жизни актеров с их ролями, и как иногда кино становится реальностью, перенося чувства персонажей в жизнь исполнителей.