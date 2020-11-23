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Главная Новости Звезды шоубизнес Пять звезд, которые стали знаменитыми совершенно случайно
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Пять звезд, которые стали знаменитыми совершенно случайно

Сегодня эти звезды хорошо известны во всем мире

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие мировые знаменитости, которые являются кумирами миллионов людей, родились в обычных семьях и не думали о славе и популярности.

Пять звезд, которые стали знаменитыми совершенно случайно

Шарлиз Терон | фото: EPA/DAVID SWANSON

Некоторые из них даже не допускали, что в будущем построят ошеломительную карьеру, но за них все решил случай. 

Памела Андерсон

Пять звезд, которые стали знаменитыми совершенно случайно - фото 2

После окончания колледжа юная красотка мечтала стать фитнес-тренером и возможно, все так бы и сложилось, если бы не один случай. Памела Андерсон в 1989 году пришла на канадский футбольный матч и попала в камеру оператора. Ролик показали по местному телевидению, и он сразил всех наповал. Дело в том, что на белокурой красотке в тот день была футболка с пивом Labatt, и такая реклама понравилась не только зрителям, но и владельцам бренда. Вскоре, с Памелой связались представители компании и предложили выгодный контракт, а спустя 4 года ей позвонил основатель Playboy Хью Хефнер и предложил сняться для обложки мужского журнала.

Джейсон Стейтем

Пять звезд, которые стали знаменитыми совершенно случайно - фото 3

Samir Hussein | WireImage

В юности Джейсон увлекался спортом и был в составе национальной сборной по прыжкам в воду. Но это было для него скорее увлечением, а деньги он зарабатывал, продавая на улицах Лондона различные украшения и парфюмерию. Однажды его заметил рекламный агент и предложил сняться в ролике бренда Tommy Hilfiger. После этого будущую звезду кинофильмов стали узнавать на улицах и проработав некоторое время моделью, он познакомился с режиссером Гаем Ричи. С того момента и начался его актерский путь. 

Шарлиз Терон

Пять звезд, которые стали знаменитыми совершенно случайно - фото 4

Gettyimages

Стать знаменитой и успешной красотке помог ее боевой характер. Однажды она устроила скандал в банке, когда в нем находился успешный импресарио Джон Кросби. Его покорила взрывная натура Шарлиз, поэтому он подошел к ней, дал визитку и порекомендовал обратиться в актерские агентства. Девушка последовала его совету и сделала правильный выбор!

Эванджелин Лилли

Пять звезд, которые стали знаменитыми совершенно случайно - фото 5

Звезда сериала "Остаться в живых" не думала об актерской карьере, она работала стюардессой, а также подрабатывала моделью. Однажды ее заметил на улице менеджер модельного агентства и предложил сотрудничество. Ее карьера началась с эпизодических ролей, а после стремительно пошла вверх.

Ченнинг Татум

Пять звезд, которые стали знаменитыми совершенно случайно - фото 6

Jason LaVeris FilmMagic

Красавчик активно занимался спортом и не боялся браться за любую работу, он был продавцом, строителем, брокером. Как-то на улице к нему подошел специалист по кастингу в модельном агентстве и предложил работу. Вскоре Ченнинг благодаря своему шикарному телу и пластичности получил роль в фильме "Шаг вперед", который сделал его звездой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, за какие роли знаменитостям стыдно до сих пор. 


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Источник: https://lucky-women.ru/8-zvezd-kotorye-stali-znamenitymi-sluchajno/
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