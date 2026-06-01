logo

BTC/USD

72468

ETH/USD

1979.8

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Раскрылся многолетний миф: в сети ошеломлены новостью о настоящих отношениях Билык и Гросу
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскрылся многолетний миф: в сети ошеломлены новостью о настоящих отношениях Билык и Гросу

«Все думали, что она крестная самой Алины»: как крестины младенца Гросу шокировали фанатов

1 июня 2026, 11:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Новость о таинстве крещения первенца известной украинской певицы Алины Гросу вызвала настоящий ажиотаж в интернете. Однако величайшей неожиданностью для поклонников стало имя крестной мамы малыша.

Раскрылся многолетний миф: в сети ошеломлены новостью о настоящих отношениях Билык и Гросу

Ирина Билык и Алина Гросу. Фото: alina_grosu/Threads

Как выяснилось, почетную миссию взяла на себя легендарная попдива Ирина Билык, изрядно озадачившая аудиторию, годами жившую в уверенности относительно совсем иного статуса артисток.

"Много лет мы с Алиной шутили, что я ее "крестная мама в украинском шоу-бизнесе"", — раскрыла многолетнюю тайну Ирина Билык в своем официальном блоге.

Певица призналась, что искренне радуется новому этапу в отношениях с младшей коллегой.

Раскрылся многолетний миф: в сети ошеломлены новостью о настоящих отношениях Билык и Гросу - фото 2

"Мне всегда нравилось, что наши отношения наполнены семейным теплом и взаимоподдержкой", — отметила звезда, добавляя, что теперь эта близость официально закреплена.

Такое признание буквально подорвало комментарии. Фоловеры массово пишут, что Билык считали духовной матерью Гросу еще со времен ее детства и легендарного хита о "Пчелке". Теперь же звезды официально стали кумовьями.

Однако крестины сына, которого родители назвали необычным двойным именем Марк-Габриэль, спровоцировали и новую волну обсуждений под публикациями Алины Гросу.

"Понавыдумывают имен двойных))) умора", — иронизируют подписчики в Threads, пока другие восхищенно комментируют внешность малыша: "Такой хорошенький, копия отец. Здоровье и счастье маленькому".

Раскрылся многолетний миф: в сети ошеломлены новостью о настоящих отношениях Билык и Гросу - фото 2

Тайна вокруг отца ребенка

Отдельным поводом для шуток и теорий в сети остается загадочная фигура мужа певицы, ведь Алина продолжает тщательно прятать его лицо на всех общих фото.

Раскрылся многолетний миф: в сети ошеломлены новостью о настоящих отношениях Билык и Гросу - фото 2
Раскрылся многолетний миф: в сети ошеломлены новостью о настоящих отношениях Билык и Гросу - фото 2

"Извините, не могу не пошутить. А Романа еще не крестили, не показывают", — насмехаются в комментариях пользователи, намекая на актера Романа Полянского, которого считают отцом ребенка.

Раскрылся многолетний миф: в сети ошеломлены новостью о настоящих отношениях Билык и Гросу - фото 2

Некоторые комментаторы даже начали подозревать использование современных технологий из-за идеальной картинки, отмечая, что "все фото как ИИ".

Несмотря на многочисленные обсуждения имени и таинственного отца, коллеги по цеху и большинство поклонников поздравляют молодую маму и желают мальчику мирного неба и крепкого здоровья.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сценическое имя культовой украинской певицы Тины Кароль является сознательным выбором для ее творческого амплуа. На самом деле при рождении у звезды были другие паспортные данные, но именно выбранный псевдоним помог ей сформировать узнаваемый образ сильной и одновременно чувственной женщины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости