Раскрылся многолетний миф: в сети ошеломлены новостью о настоящих отношениях Билык и Гросу

Новость о таинстве крещения первенца известной украинской певицы Алины Гросу вызвала настоящий ажиотаж в интернете. Однако величайшей неожиданностью для поклонников стало имя крестной мамы малыша.

Ирина Билык и Алина Гросу. Фото: alina_grosu/Threads

Как выяснилось, почетную миссию взяла на себя легендарная попдива Ирина Билык, изрядно озадачившая аудиторию, годами жившую в уверенности относительно совсем иного статуса артисток.

"Много лет мы с Алиной шутили, что я ее "крестная мама в украинском шоу-бизнесе"", — раскрыла многолетнюю тайну Ирина Билык в своем официальном блоге.

Певица призналась, что искренне радуется новому этапу в отношениях с младшей коллегой.

"Мне всегда нравилось, что наши отношения наполнены семейным теплом и взаимоподдержкой", — отметила звезда, добавляя, что теперь эта близость официально закреплена.

Такое признание буквально подорвало комментарии. Фоловеры массово пишут, что Билык считали духовной матерью Гросу еще со времен ее детства и легендарного хита о "Пчелке". Теперь же звезды официально стали кумовьями.

Однако крестины сына, которого родители назвали необычным двойным именем Марк-Габриэль, спровоцировали и новую волну обсуждений под публикациями Алины Гросу.

"Понавыдумывают имен двойных))) умора", — иронизируют подписчики в Threads, пока другие восхищенно комментируют внешность малыша: "Такой хорошенький, копия отец. Здоровье и счастье маленькому".

Тайна вокруг отца ребенка

Отдельным поводом для шуток и теорий в сети остается загадочная фигура мужа певицы, ведь Алина продолжает тщательно прятать его лицо на всех общих фото.

"Извините, не могу не пошутить. А Романа еще не крестили, не показывают", — насмехаются в комментариях пользователи, намекая на актера Романа Полянского, которого считают отцом ребенка.

Некоторые комментаторы даже начали подозревать использование современных технологий из-за идеальной картинки, отмечая, что "все фото как ИИ".

Несмотря на многочисленные обсуждения имени и таинственного отца, коллеги по цеху и большинство поклонников поздравляют молодую маму и желают мальчику мирного неба и крепкого здоровья.

