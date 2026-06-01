Розкрився багаторічний міф: у мережі приголомшені новиною про справжні стосунки Білик та Гросу

Новина про таїнство хрещення первістка відомої української співачки Аліни Гросу викликала справжній ажіотаж в інтернеті. Проте найбільшою несподіванкою для шанувальників стало ім'я хрещеної мами малюка.

Ірина Білик і Аліна Гросу. Фото: alina_grosu/Threads

Як з'ясувалося, почесну місію взяла на себе легендарна попдіва Ірина Білик, що неабияк спантеличило аудиторію, яка роками жила в упевненості щодо зовсім іншого статусу артисток.

"Багато років ми з Аліною жартували, що я її "хрещена мама в українському шоу-бізнесі"", — розкрила багаторічну таємницю Ірина Білик у своєму офіційному блозі.

Співачка зізналася, що щиро радіє новому етапу у відносинах із молодшою колегою.

"Мені завжди подобалося, що наші стосунки наповнені родинним теплом та взаємопідтримкою", — зауважила зірка, додаючи, що тепер ця близькість офіційно закріплена.

Таке зізнання буквально підірвало коментарі. Фоловери масово пишуть, що вважали Білик духовною матір'ю Гросу ще з часів її дитинства та легендарного хіта про "Бджілку". Тепер же зірки офіційно стали кумами.

Проте хрестини сина, якого батьки назвали незвичним подвійним іменем Марк-Ґабріель, спровокували й нову хвилю обговорень під публікаціями Аліни Гросу.

"Понавигадують імен подвійних))) умора", — іронізують підписники в Threads, поки інші замилувано коментують зовнішність малюка: "Такий хорошенький, копія батько. Здоров'я та щастя маленькому".

Таємниця навколо батька дитини

Окремим приводом для жартів і теорій у мережі залишається загадкова постать чоловіка співачки, адже Аліна продовжує ретельно ховати його обличчя на всіх спільних фото.

"Вибачте, не можу не пожартувати. А Романа ще не похрестили, не показують", — кепкують у коментарях користувачі, натякаючи на актора Романа Полянського, якого вважають батьком дитини.

Деякі коментатори навіть почали підозрювати використання сучасних технологій через ідеальну картинку, зазначаючи, що "всі фото наче ШІ".

Попри численні обговорення імені та таємничого татуся, колеги по цеху та більшість прихильників щиро вітають молоду маму і бажають хлопчику мирного неба та міцного здоров'я.

