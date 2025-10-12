Рассекречена новая участница шоу "Холостяк": как она выглядит (ФОТО)

Создатели 14-го сезона популярного романтического реалити-шоу "Холостяк" продолжают интриговать зрителей, раскрывая новых участниц, соревнующихся за сердце главного героя. В новом сезоне им стал украинский актер Тараса Цымбалюк, известный по ролям в сериалах "Поймать Кайдаша" и "Крипосна".

Тарас Цымбалюк. Фото из открытых источников

Одной из участниц шоу "Холостяк" станет учительница алгебры и геометрии. По ее словам, она уже когда-то встречалась с Тарасом Цымбалюком. Подробности той встречи пока держат в тайне, однако сама девушка призналась, что долго не верила в себя и только поддержка учащихся помогла ей решиться на участие в проекте.

"Не было у меня веры в себя... Ученики просили меня: "Идите на "Холостяка". Вы такая красивая"", — поделилась девушка в свежем анонсе шоу в Instagram.

Имя участницы официально не раскрывается, однако, как предположила актриса Наталья Денисенко в комментариях, ее могут звать Яна.

Новая участница шоу "Холостяк"

Ранее стало известно, что среди девушек, которые попытаются покорить сердце Тараса Цымбалюка, будет "Мисс Украина-2023" София Шамия.

Когда выйдет новый сезон "Холостяка"

Премьера 14 сезона шоу "Холостяк" состоится 17 октября на телеканале СТБ.

Предыдущий сезон проекта, где главным героем был ветеран Александр "Терен" Будько, завершился победой Инны Белень, однако пара впоследствии разошлась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что холостяк Александр "Терен" Будько известил печальную новость об отношениях с Инной Белень.

Также "Комментарии" писали о самых завидных холостяках Украины в 2025 году.