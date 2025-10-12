logo

BTC/USD

111722

ETH/USD

3823.03

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Рассекречена новая участница шоу "Холостяк": как она выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Рассекречена новая участница шоу "Холостяк": как она выглядит (ФОТО)

Известно, кто еще будет бороться за сердце Тараса Цымбалюка в новом сезоне шоу "Холостяк".

12 октября 2025, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Создатели 14-го сезона популярного романтического реалити-шоу "Холостяк" продолжают интриговать зрителей, раскрывая новых участниц, соревнующихся за сердце главного героя. В новом сезоне им стал украинский актер Тараса Цымбалюк, известный по ролям в сериалах "Поймать Кайдаша" и "Крипосна".

Рассекречена новая участница шоу "Холостяк": как она выглядит (ФОТО)

Тарас Цымбалюк. Фото из открытых источников

Одной из участниц шоу "Холостяк" станет учительница алгебры и геометрии. По ее словам, она уже когда-то встречалась с Тарасом Цымбалюком. Подробности той встречи пока держат в тайне, однако сама девушка призналась, что долго не верила в себя и только поддержка учащихся помогла ей решиться на участие в проекте.

"Не было у меня веры в себя... Ученики просили меня: "Идите на "Холостяка". Вы такая красивая"", — поделилась девушка в свежем анонсе шоу в Instagram.

Имя участницы официально не раскрывается, однако, как предположила актриса Наталья Денисенко в комментариях, ее могут звать Яна.

Рассекречена новая участница шоу ”Холостяк”: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Новая участница шоу "Холостяк"

Ранее стало известно, что среди девушек, которые попытаются покорить сердце Тараса Цымбалюка, будет "Мисс Украина-2023" София Шамия.

Когда выйдет новый сезон "Холостяка"

Премьера 14 сезона шоу "Холостяк" состоится 17 октября на телеканале СТБ.

Предыдущий сезон проекта, где главным героем был ветеран Александр "Терен" Будько, завершился победой Инны Белень, однако пара впоследствии разошлась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что холостяк Александр "Терен" Будько известил печальную новость об отношениях с Инной Белень.

Также "Комментарии" писали о самых завидных холостяках Украины в 2025 году.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости