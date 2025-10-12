Розсекречено нову учасницю шоу "Холостяк": який вигляд вона має (ФОТО)

Творці 14-го сезону популярного романтичного реаліті-шоу "Холостяк" продовжують інтригувати глядачів, розкриваючи нових учасниць, які змагатимуться за серце головного героя. У новому сезоні ним став український актор Тараса Цимбалюк, який відомий за ролями у серіалах "Спіймати Кайдаша" та "Кріпосна".

Тарас Цимбалюк. Фото з відкритих джерел

Однією з учасниць шоу "Холостяк" стане вчителька алгебри та геометрії. За її словами, вона вже колись зустрічалася з Тарасом Цимбалюком. Подробиці тієї зустрічі поки тримають у таємниці, однак сама дівчина зізналася, що довго не вірила у себе й лише підтримка учнів допомогла їй наважитися на участь у проєкті.

"Не було у мене віри в себе... Учні просили мене: "Ідіть на "Холостяка". Ви така гарна"", — поділилася дівчина у свіжому анонсі шоу в Instagram.

Ім’я учасниці офіційно не розкривається, однак, як припустила акторка Наталка Денисенко у коментарях, її можуть звати Яна.

Нова учасниця шоу "Холостяк"

Раніше стало відомо, що серед дівчат, які спробують підкорити серце Тараса Цимбалюка буде "Міс Україна-2023" Софія Шамія.

Коли вийде новий сезон "Холостяка"

Прем’єра 14-го сезону шоу "Холостяк" відбудеться 17 жовтня на телеканалі СТБ.

Попередній сезон проєкту, де головним героєм був ветеран Олександр "Терен" Будько, завершився перемогою Інни Бєлєнь, однак пара згодом розійшлася.

