Розсекречено нову учасницю шоу "Холостяк": який вигляд вона має (ФОТО)
Розсекречено нову учасницю шоу "Холостяк": який вигляд вона має (ФОТО)

Відомо, хто ще змагатиметься за серце Тараса Цимбалюка у новому сезоні шоу "Холостяк".

12 жовтня 2025, 13:40
Творці 14-го сезону популярного романтичного реаліті-шоу "Холостяк" продовжують інтригувати глядачів, розкриваючи нових учасниць, які змагатимуться за серце головного героя. У новому сезоні ним став український актор Тараса Цимбалюк, який відомий за ролями у серіалах "Спіймати Кайдаша" та "Кріпосна". 

Розсекречено нову учасницю шоу "Холостяк": який вигляд вона має (ФОТО)

Тарас Цимбалюк. Фото з відкритих джерел

Однією з учасниць шоу "Холостяк" стане вчителька алгебри та геометрії. За її словами, вона вже колись зустрічалася з Тарасом Цимбалюком. Подробиці тієї зустрічі поки тримають у таємниці, однак сама дівчина зізналася, що довго не вірила у себе й лише підтримка учнів допомогла їй наважитися на участь у проєкті.

"Не було у мене віри в себе... Учні просили мене: "Ідіть на "Холостяка". Ви така гарна"", — поділилася дівчина у свіжому анонсі шоу в Instagram.

Ім’я учасниці офіційно не розкривається, однак, як припустила акторка Наталка Денисенко у коментарях, її можуть звати Яна.

Розсекречено нову учасницю шоу ”Холостяк”: який вигляд вона має (ФОТО) - фото 2

Нова учасниця шоу "Холостяк"

Раніше стало відомо, що серед дівчат, які спробують підкорити серце Тараса Цимбалюка буде "Міс Україна-2023" Софія Шамія.

Коли вийде новий сезон "Холостяка"

Прем’єра 14-го сезону шоу "Холостяк" відбудеться 17 жовтня на телеканалі СТБ.

Попередній сезон проєкту, де головним героєм був ветеран Олександр "Терен" Будько, завершився перемогою Інни Бєлєнь, однак пара згодом розійшлася.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що холостяк Олександр "Терен" Будько сповістив сумну новину щодо стосунків з Інною Бєлєнь.

Також "Коментарі" писали про найзавидніших холостяків України 2025 року.



